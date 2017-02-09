Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима, Екатерина Ефимова/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), аббревиатура которого уже давно является привычной для нашего уха, стал основной формой сдачи выпускных экзаменов в школах и вступительных в вузах ровно 10 лет назад - именно в этот день в 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ЕГЭ в России. Документ положил начало настоящей революции в системе образования, потому что серьезным образом повлиял не только на процесс обучения в школах, но и на поступление в вузы, в том числе отменив льготы для медалистов.

Есть ли у ЕГЭ "отец"?

"Идея ЕГЭ родилась в нашей дискуссии с Владимиром Филипповым (нынешний ректор Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной комиссии, экс-министр образования (1998-2004) - прим. ТАСС) и Ярославом Кузьминовым (ректор НИУ "Высшая школа экономики")", - сказал ТАСС научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки (1996-2004), экс-руководитель Рособрнадзора (2004-2008) Виктор Болотов.

"Идея принадлежит всему нашему образовательному сообществу, - несколько не соглашается с ним Владимир Филиппов. - В явном же виде она была впервые высказана на Съезде работников образования в Кремле в начале января 2000 года".

По словам ректора РУДН, идея создания ЕГЭ исходила из зала на пять тысяч человек. "Они ее озвучили, а реализаторами стали я, как министр, мой первый заместитель Виктор Болотов, Ярослав Кузьминов, и, конечно же, Андрей Фурсенко (помощник президента РФ, министр образования и науки в 2004-2012 годах - прим. ТАСС), при котором уже был подписан сам закон о ЕГЭ", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Филиппов.

Для чего понадобился госэкзамен

"Во-первых, нужен был объективный механизм оценки качества выпускников школы, потому что до ЕГЭ в школе, как правило, тот же учитель, который учил, и выставлял оценку на экзаменах, то есть фактически самому себе, поэтому двойки были крайне редки", - поделился Филиппов. Во-вторых, была проблема, связанная с вузами, которые предъявляли разные требования к абитуриентам на одни и те же специальности, а иногда и превосходили уровень школьной программы, сказал ректор.

"Еще одна проблема заключалась в том, что для жителей Сибири и Дальнего Востока, например, в силу расстояния и денежных затрат, было сложно так просто взять и приехать в другой город, чтобы подать документы в вуз. Особенно учитывая тот факт, что при каждом из них существовали свои платные подготовительные курсы, выпускникам которых всегда было гораздо легче поступить", - считает Филиппов.

Если в советское время в московские вузы поступало примерно 65% иногородних, или две трети от общего числа студентов, и только одна треть москвичей, то к моменту начала апробации ЕГЭ в 2001 году все было наоборот - поступало две трети выпускников Москвы и Московской области и только одна треть иногородних, приводит данные экс-министр.

"Как будто бы МГУ, Бауманка, МГИМО создавались и строились для москвичей", - отметил Филиппов. С введением ЕГЭ, по его словам, картина существенно изменилась, и доля иногородних выпускников, поступающих в московские вузы, сегодня снова приблизилась к той советской пропорции - примерно 60% иногородних и 40% москвичей. "Это говорит о доступности высшего образования сегодня", - подчеркнул ректор.

Почему ЕГЭ в России получил холодный прием

Эксперимент ЕГЭ длился семь лет (начался в 2001 году и ежегодно охватывал около 1 млн школьников) - ровно столько занял процесс апробации, когда регионы выбирали предметы для сдачи, а вузы выбирали предметы, которые они будут засчитывать в качестве экзаменов.

"Подготовка к ЕГЭ и его введение встречали большое сопротивление в стране", - вспоминает Филиппов. Чтобы понять причины, по его мнению, нужно взглянуть на категории самих "несогласных".

"Хочу сразу подчеркнуть, что было много прогрессивных людей, которые понимали накопившиеся проблемы и изначально выступали за введение ЕГЭ. С другой стороны, была большая доля тех, кто был против", - отметил ректор РУДН. Он уточнил, что речь идет об учителях, которые раньше сами ставили оценки, а теперь были вынуждены "дрожать в ожидании, как их учеников оценят посторонние люди"; были противниками единых госэкзаменов и директора школ, которые раньше влияли на то, кому дать медаль, тогда как с приходом ЕГЭ она вообще перестала играть роль при поступлении.

"Естественно, после появления ЕГЭ, появилась возможность сравнить, а почему одно и то же ЕГЭ в одной школе дети сдают лучше, в другой - хуже. Раньше это было сделать нельзя, а сейчас появился механизм оценки качества работы школ, что пугало директоров, и поэтому они были против этой системы", - подчеркнул Филиппов.

Противниками ЕГЭ были и преподаватели вузов, потому что раньше они могли заниматься репетиторством и готовить детей конкретно в свой вуз. Так, преподаватель МГИМО натаскивал на экзамен по математике в МГИМО, а профессор Бауманки на математику в Бауманке. С внедрением ЕГЭ они лишились возможности заработка, потому что требования в вузы уравнялись, стало отличаться только необходимое количество баллов. "В свою очередь, ректоры были против, потому что при помощи своих вступительных экзаменов сами решали, кого принять, кого нет", - подчеркнул Филиппов.

Формирование механизма ЕГЭ

Свой современный вид ЕГЭ принял уже при Андрее Фурсенко, который сменил Владимира Филиппова на посту главы Минобрнауки в 2004 году. "Конечно, и родители, и абитуриенты, и преподаватели школ и вузов были обеспокоены, что вся система, к которой все в той или иной степени приспособились, может развалиться, станет чем-то другим, что все изменения, как у нас принято считать, будут только к худшему", - сказал ТАСС Фурсенко.

По его словам, одной из главных побед стало то, что на закон о ЕГЭ удалось получить визу ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, таким образом министр смог получить ощутимую поддержку среди ректорского сообщества. "И в результате закон пошел, и пошел с визой Садовничего, и все последующие изменения, которые принимались, всегда согласовывались с ректорским корпусом", - поделился Фурсенко.

Он добавил, что трудности, связанные с переходом на ЕГЭ, возникали все время. "Обсуждали… сколько должно быть обязательных предметов для сдачи ЕГЭ на итоговой аттестации школьников, вступительных экзаменов при поступлении в вузы, как учитывать результаты победителей и призеров различных олимпиад. В результате была поддержана принятая модель ЕГЭ", - отметил экс-министр.

Он напомнил, что обязательным для всех ЕГЭ стал с 2009 года. "И в этом переходном периоде чуть ли не каждый месяц ставился вопрос, что этот закон отменят. Вносились законопроекты об отмене, то от "Справедливой России", то от КПРФ. И тогда я с несвойственной мне категоричностью сказал: "Закон отменен не будет, перестаньте дергать детей и их родителей, они должны понять, что они будут сдавать ЕГЭ, пусть они к этому готовятся, и ничего страшного в этом нет", - вспоминает Фурсенко.

Спор о тестах

Сейчас все чаще звучит мнение, что от ЕГЭ в его первоначальном виде почти ничего не осталось. Так из экзаменационных вариантов по всем предметам, кроме иностранного языка, исчезла тестовая часть. По русскому языку, наоборот, для выпускников вводится устная часть, чтобы продемонстрировать уровень владения речью, а не только знания на бумаге.

"Я всегда считал, что первоначальная тестовая система не является неотъемлемой частью ЕГЭ. Важны основополагающие моменты: первое - система отделила тех, кто учил, от тех, кто оценивает знания, второе - она едина для всех и дает равные шансы всем ребятам, независимо от того, где они живут и в какой школе учились. Важно также, что появилась конкуренция среди вузов за студента, а не только студентов за вуз", - считает Фурсенко.

По мнению же Болотова, отказ от тестовой части - не самое правильное решение. "Сейчас уже можно не скрывать, что вопросы с выбором ответа были для слабых выпускников, чтобы они могли получить свой аттестат и не пойти на улицу без документов об образовании. А что происходит сейчас, если говорить откровенно: убирают вопрос с выбором ответа и все время понижают планку выполнения заданий - сколько заданий нужно выполнить, чтобы получить аттестат", - сказал Болотов.

Из положительных моментов он отметил возросшее доверие к ЕГЭ у населения России за последние пять лет и связал это с работой Рособрнадзора.

"Любая система не может жить без изменений, тем более такая, которой является ЕГЭ", - сказал ТАСС Филиппов. Он подтвердил, что изначально часть "А" (тестовая) экзаменационных вариантов давала возможность проверить минимальный уровень знаний и заработать "тройку" тем, кто не знает предмет. "Сейчас, когда школа понимает уровень ЕГЭ, и как к нему готовить, практически во всех дисциплинах тестовая часть уже исчезла. Хотя это и не означает, что это совсем правильно - во многих западных странах тестовая часть есть, это нормальное явление", - указал Филиппов.

Он подчеркнул, что решение о введении ЕГЭ принималось максимально аккуратно и взвешенно, с учетом мнения общественности и профессиональных сообществ. "В масштабах нашей страны за многие столетия у нас никогда не было столь длительного эксперимента до непосредственного проведения реформы. И, наверное, не зря, что спустя 10 лет после выхода документа вы пишете этот материал, значит, система все же прошла проверку временем", - заключил ректор РУДН.