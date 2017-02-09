Минкульт: идея учредить День патриотизма в день введения эмбарго заслуживает внимания

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Об этом говорится в ответе первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
Ранее с инициативой установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, который подготовил также проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.
"По мнению Минкультуры России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания", - говорится в письме Аристархова (копия есть у ТАСС). "Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук", - отметил первый замглавы ведомства.
В ответе напоминается, что Минфин в своих письмах относительно законодательных инициатив, связанных с установлением новых памятных дат, неоднократно указывал, что принятие таких законопроектов потребует подготовки финансово-экономического обоснования, так как предложения о дополнении закона о днях воинской славы и памятных датах России повлекут выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
Аристархов также обратил внимание на положения Бюджетного кодекса, согласно которым выделение средств на какие-либо новые расходы может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии фиксации соответствующих ассигнований в федеральном бюджете, либо в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет при наличии источников дополнительных поступлений.
В ноябре прошлого года Янсуков в обращении к руководству Госдумы писал, что "установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление". По его мнению, этим указом главы государства "бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее России". "Реализация данной политики позволила за относительно короткий срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны", - отмечал глава ассоциации.