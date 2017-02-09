Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил коллектив итальянской газеты La Stampa со 150-летием создания

Общество
9 февраля, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Президент РФ отметил, что La Stampa является примером традиционных ценностей в журналистике
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей итальянской газеты La Stampa со 150-летием со дня выхода первого номера. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, - той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время, той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью", - говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную картину происходящего в угоду чьим-то интересам, "где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".

Президент отметил, что La Stampa является примером традиционных ценностей в журналистике. "Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий. Благодаря этому она неизменно отличается глубоким всесторонним анализом происходящих событий, объективностью и основательностью оценок", - отметил Путин.

Президент также добавил, что в газете всегда работали настоящие мастера, искренне любящие и хорошо знающие свое дело, твердо следующие высоким принципам журналистской этики.

По мнению главы российского государства, высокопрофессиональная работа и ответственная гражданская позиция коллектива итальянского издания способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между народами разных стран, помогают решению актуальных проблем современного общества.

Путин пожелал коллективу редакции газеты успехов и всего самого доброго.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама