Путин поздравил коллектив итальянской газеты La Stampa со 150-летием создания

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей итальянской газеты La Stampa со 150-летием со дня выхода первого номера. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, - той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время, той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью", - говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную картину происходящего в угоду чьим-то интересам, "где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".

Президент отметил, что La Stampa является примером традиционных ценностей в журналистике. "Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий. Благодаря этому она неизменно отличается глубоким всесторонним анализом происходящих событий, объективностью и основательностью оценок", - отметил Путин.

Президент также добавил, что в газете всегда работали настоящие мастера, искренне любящие и хорошо знающие свое дело, твердо следующие высоким принципам журналистской этики.

По мнению главы российского государства, высокопрофессиональная работа и ответственная гражданская позиция коллектива итальянского издания способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между народами разных стран, помогают решению актуальных проблем современного общества.

Путин пожелал коллективу редакции газеты успехов и всего самого доброго.