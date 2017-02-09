Путин в поздравлении работникам гражданской авиации отметил преемственность поколений

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника гражданской авиации. В истории отечественного воздушного флота немало выдающихся достижений и триумфов, блистательная плеяда ученых, конструкторов, инженеров, пилотов, специалистов, которые самоотверженно служили родине, своим созидательным трудом прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира", - говорится в телеграмме.
Президент отметил важность того, что продолжается преемственность поколений и традиций. "Вижу в этом надежную основу успешного развития авиатранспортного комплекса, укрепления его научного, технического, кадрового потенциала", - добавил он.
Глава государства также подчеркнул, что от знаний, компетентности и опыта работников гражданской авиации во многом зависит эффективное решение актуальных отраслевых задач, "главные из которых - совершенствование наземной, аэропортовой инфраструктуры, внедрение современных технологий и оборудования, обеспечение безопасности полетов и повышение их доступности". "Эта работа приобретает особую значимость в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, других масштабных мероприятий", - добавил президент.
Путин пожелал работникам и ветеранам гражданской авиации здоровья, благополучия и воплощения в жизнь намеченных планов.
Этот профессиональный праздник отмечается в России 9 февраля.