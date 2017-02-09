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Путин в поздравлении работникам гражданской авиации отметил преемственность поколений

Общество
9 февраля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Президент России подчеркнул, что от знаний, компетентности и опыта работников во многом зависит эффективное решение актуальных отраслевых задач
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника гражданской авиации. В истории отечественного воздушного флота немало выдающихся достижений и триумфов, блистательная плеяда ученых, конструкторов, инженеров, пилотов, специалистов, которые самоотверженно служили родине, своим созидательным трудом прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира", - говорится в телеграмме.

Президент отметил важность того, что продолжается преемственность поколений и традиций. "Вижу в этом надежную основу успешного развития авиатранспортного комплекса, укрепления его научного, технического, кадрового потенциала", - добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что от знаний, компетентности и опыта работников гражданской авиации во многом зависит эффективное решение актуальных отраслевых задач, "главные из которых - совершенствование наземной, аэропортовой инфраструктуры, внедрение современных технологий и оборудования, обеспечение безопасности полетов и повышение их доступности". "Эта работа приобретает особую значимость в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, других масштабных мероприятий", - добавил президент.

Путин пожелал работникам и ветеранам гражданской авиации здоровья, благополучия и воплощения в жизнь намеченных планов.

Этот профессиональный праздник отмечается в России 9 февраля.

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