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Институт русского языка: мода на Чапаева в анекдотах прошла

Общество
9 февраля, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Новых анекдотов с этим героем не появляется, однако некоторые фразы из старых уже превратились в крылатые выражения
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мода на анекдоты с упоминанием русского военачальника Василия Чапаева, родившегося ровно 130 лет назад, в России прошла, новых смешных историй с этим героем не появляется, но какие-то фразы из старых превратились в крылатые выражения. Об этом сообщила ТАСС, старший научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова, кандидат филологических наук Елена Шмелева.

"Конечно, мода прошла, новых анекдотов о Чапаеве не появляется, но старые анекдоты еще живут, их вспоминают и пересказывают", - сказала Шмелева.

По ее словам, некоторые анекдоты про Чапаева разошлись на цитаты и крылатые слова.

"Например, из анекдота "Василий Иванович, белые в лесу! - Не до грибов, Петя, не до грибов" пошло выражение: "Не до грибов, Петя, не до грибов". А из анекдота "Василий Иванович, у тебя ноги грязнее моих! - Так я же старше, Петя" - выражение "У меня ноги грязнее" в значении "я опытнее, больше знаю", - рассказала Шмелева.

Василий Чапаев (1887-1919) командовал 25-й стрелковой дивизией Красно армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака.

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