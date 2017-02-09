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Пресс-конференция главы Роструда. Видеотрансляция

Общество
9 февраля, 11:05 UTC+3
Всеволод Вуколов рассказывает о помощи пострадавшим в результате крушения Ту-154 и итогах 2016 года
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Федеральной службы по труду и занятости в 2016 году и планам работы на 2017 год.

Глава ведомства Всеволод Вуколов также рассказывает о помощи в трудоустройстве членам семей погибших в результате крушения Ту-154 над Черным морем, перспективах появления в России электронного трудового договора и легализации "теневого" сектора рынка труда, а также представит статистику производственного травматизма и меры по его профилактике.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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