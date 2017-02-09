Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за проезд по газонам на сумму до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 5 тыс. рублей за проезд и парковку на газонах. Инициатива была внесена на рассмотрение законодательным собранием Свердловской области.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его новой статьей "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях".

Она предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке разработчики указывают, что на федеральном уровне ответственности за проезд и парковку на газонах не предусмотрено. Между тем, по мнению авторов, "большое значение для экологической обстановки в современных городах и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий".

"Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города", - говорится в сопроводительных документах.

Авторы также напоминают, что до недавнего времени одним из способов решения этой проблемы было установить в законодательстве субъектов РФ административную ответственность за оставление транспортных средств на не предназначенных для стоянки местах (газонах, детских и спортивных площадках), однако сложилась судебная практика о признании таких нормативных положений противоречащими федеральному законодательству.