Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за проезд по газонам на сумму до 5 тыс. рублей

Общество
9 февраля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в КоАП РФ и дополнить его новой статьей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 5 тыс. рублей за проезд и парковку на газонах. Инициатива была внесена на рассмотрение законодательным собранием Свердловской области.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его новой статьей "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях".

Она предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке разработчики указывают, что на федеральном уровне ответственности за проезд и парковку на газонах не предусмотрено. Между тем, по мнению авторов, "большое значение для экологической обстановки в современных городах и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий".

"Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города", - говорится в сопроводительных документах.

Авторы также напоминают, что до недавнего времени одним из способов решения этой проблемы было установить в законодательстве субъектов РФ административную ответственность за оставление транспортных средств на не предназначенных для стоянки местах (газонах, детских и спортивных площадках), однако сложилась судебная практика о признании таких нормативных положений противоречащими федеральному законодательству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама