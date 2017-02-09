Число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве снизилось на 14%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве в 2016 году снизилось на 14% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось более, чем на 1000 случаев или на 14 % против 2015 года", - сказал он.

При этом Вуколов отметил, что в 2016 году снижение количества погибших в результате несчастных случаев по сравнению с 2015 годом отмечено в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере транспорта (на 27%), строительства (на 23%), оптовой и розничной торговли (на 18%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (на 12%), обрабатывающих производств (на 7%). Вместе с тем, наиболее высокий уровень производственного травматизма остается в сферах строительства и транспорта, добавил глава Роструда. "Мы надеемся что эти показатели будут идти вниз", - сказал он.

По данным Роструда, в 2016 году в РФ более 146 тыс. организаций провели специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест около 5,445 млн работников.

В территориальных органах Роструда - государственных инспекциях в субъектах Российской Федерации - в 2016 году зарегистрировано почти 57 тыс. деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест более 1,5 млн работников.

По результатам проверок Рострудом выявлено 197 895 нарушений по охране труда. В основном это нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение, отмечают в ведомстве.