Число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве снизилось на 14%

Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезонСпорт 9 февраля, 12:09
Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже суткиПроисшествия 9 февраля, 12:04
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 9 февраля, 12:04
Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиковСпорт 9 февраля, 12:03
Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицомПроисшествия 9 февраля, 12:01
Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 февраля, 12:00
Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%Транспорт 9 февраля, 11:49
СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в НигерииПроисшествия 9 февраля, 11:44
Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраляНовости партнеров 9 февраля, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число несчастных случаев с тяжелыми травмами на производстве в 2016 году снизилось на 14% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
"Общее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось более, чем на 1000 случаев или на 14 % против 2015 года", - сказал он.
При этом Вуколов отметил, что в 2016 году снижение количества погибших в результате несчастных случаев по сравнению с 2015 годом отмечено в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере транспорта (на 27%), строительства (на 23%), оптовой и розничной торговли (на 18%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (на 12%), обрабатывающих производств (на 7%). Вместе с тем, наиболее высокий уровень производственного травматизма остается в сферах строительства и транспорта, добавил глава Роструда. "Мы надеемся что эти показатели будут идти вниз", - сказал он.
По данным Роструда, в 2016 году в РФ более 146 тыс. организаций провели специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест около 5,445 млн работников.
В территориальных органах Роструда - государственных инспекциях в субъектах Российской Федерации - в 2016 году зарегистрировано почти 57 тыс. деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест более 1,5 млн работников.
По результатам проверок Рострудом выявлено 197 895 нарушений по охране труда. В основном это нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение, отмечают в ведомстве.