Президент Финляндии посетит арктический форум в Архангельске

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Президент Финляндии Саули Ниинистё приедет на международный форум "Арктика - территория диалога", который состоится в марте в Архангельске. Эту информацию подтвердили ТАСС в президентской канцелярии.
"О деталях визита мы сообщим ближе к его дате", - указала представитель канцелярии.
Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта на площадках Северного арктического федерального университета и Театра драмы.
Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.