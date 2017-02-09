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Президент Финляндии посетит арктический форум в Архангельске

Общество
9 февраля, 12:15 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Детали визита финского президента пока не сообщаются
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Президент Финляндии Саули Ниинистё приедет на международный форум "Арктика - территория диалога", который состоится в марте в Архангельске. Эту информацию подтвердили ТАСС в президентской канцелярии.

"О деталях визита мы сообщим ближе к его дате", - указала представитель канцелярии.

Международный форум "Арктика - территория диалога" пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта на площадках Северного арктического федерального университета и Театра драмы.

Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

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