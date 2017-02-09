Папа римский признал факт коррупции в Ватикане, однако это его не угнетает

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РИМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск знает, что и в Ватикане есть коррупция, но это его не угнетает. Об этом понтифик говорил на конфиденциальной встрече с представителями религиозных монашеских орденов и конгрегаций, состоявшейся 25 ноября прошлого года.
Религиозное издание Civilt cattolica ("Католическая цивилизация") опубликовало речь Франциска, сообщает Corriere della Sera, приводя отдельные выдержки. "В Ватикане есть коррупция. Но я спокоен. Если есть проблема, я пишу записочку святому Иосифу и кладу под статую в моей комнате", - сказал Франциск.
"Мое спокойствие - это дар божий. В момент моего избрания я испытал полное успокоение. И это ощущение меня больше не покидало", - признался понтифик.
Он также сказал, что не боится критики. "Хорошо, когда тебя критикуют. Мне это по душе. Потому что жизнь полна недопониманий и споров. И когда критика позволяет расти, я ее принимаю, отвечаю. Но самые сложные вопросы задают не представители мира религии, а молодежь", - поделился Франциск.
В своих проповедях папа римский неоднократно называл коррупцию злом современного мира и призывал бороться с этим явлением.