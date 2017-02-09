Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бизнес-партнер Аршавина не признал вину по делу о подделке подписей футболиста в банке

Общество
9 февраля, 12:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС
По данным следствия, Петр Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от футболиста и получил льготную ставку кредита в 10,5% годовых
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

© ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший бизнес-партнера Андрея Аршавина - Петр Тиньгаев, которого обвиняют в подделке подписей футболиста на договорах поручительства в банке, отказался признать вину, передает корреспонденту ТАСС из Выборгского районного суда.

Смотрите также

Бизнес-партнеру Аршавина продлили домашний арест на полгода
Суд признал банкротом бывшего бизнес-партнера Аршавина Петра Тиньгаева
Сбербанк вновь подал иск о банкротстве бизнес-партнера Аршавина

"Вину в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении, не признаю, поскольку не согласен с квалификацией моих действий", - сказал Тиньгаев сегодня на первом заседании по делу.

На предварительном заседании по делу 26 декабря 2016 года судья продлил обвиняемому срок домашнего ареста до июня 2017 года.

Экс-партнера футболиста задержали в марте 2016 года. Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготную ставку кредита в 10,5% годовых.

Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.

Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 млн рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая. В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом. Сумма требований Сбербанка к его компаниям составила около 1,68 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Кремль опроверг сообщения японских СМИ о передаче Курил во временное пользование Токио
7
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
Темы дня
Реклама