Бизнес-партнер Аршавина не признал вину по делу о подделке подписей футболиста в банке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший бизнес-партнера Андрея Аршавина - Петр Тиньгаев, которого обвиняют в подделке подписей футболиста на договорах поручительства в банке, отказался признать вину, передает корреспонденту ТАСС из Выборгского районного суда.

"Вину в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении, не признаю, поскольку не согласен с квалификацией моих действий", - сказал Тиньгаев сегодня на первом заседании по делу.

На предварительном заседании по делу 26 декабря 2016 года судья продлил обвиняемому срок домашнего ареста до июня 2017 года.

Экс-партнера футболиста задержали в марте 2016 года. Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготную ставку кредита в 10,5% годовых.

Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.

Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 млн рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая. В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом. Сумма требований Сбербанка к его компаниям составила около 1,68 млрд рублей.