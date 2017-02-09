Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате

Общество
9 февраля, 13:21 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 9, февраля. /ТАСС
Действующий мировой рекорд в 50 часов 38 мин был побит в 12:13 мск
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИМИР, 9 февраля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе на тепловом аэростате. Они провели в небе почти 51 час и планируют лететь еще около двух часов, сообщил ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов.

Интервью

Федор Конюхов

Федор Конюхов: если бы я вернулся назад, я бы жил точно так же, только чуть-чуть быстрее

Перейти в раздел Интервью

"Установлен новый абсолютный мировой рекорд. Действующий рекорд был 50 часов 38 мин, наши пилоты по времени приближаются к 51 часу и продолжают лететь, и мы рассчитываем, что еще час-два они продержатся в небе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что действующий мировой рекорд был побит в 12:13 мск.

По словам Оскара Конюхова, сейчас пилоты пролетают над Саратовской областью в сторону границы с Казахстаном. "Пилотам будет необходимо приземлиться до захода солнца и в случае, если возникнет угроза пересечения границы с Казахстаном", - уточнил он.

Федор Конюхов и Иван Меняйло вылетели на тепловом аэростате 7 февраля около 09:00 мск с аэродрома Южный в Ярославской области. Предыдущий абсолютный мировой рекорд был установлен японскими пилотами Митио Канда и Хирадзуки Такэдзава в 1997 году.

8 февраля пилоты побили национальный рекорд по длительности пребывания в воздухе теплового аэростата объемом оболочки 10 тыс. кубометров - 19 часов, установленный Федором Конюховым и Иваном Меняйло 15 марта 2015 года.

Предыдущий рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 4 тыс. кубометров - 32 часа 20 мин - был установлен Конюховым в январе 2016 года в небе над Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Конюхов, Федор Филиппович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама