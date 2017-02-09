Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате

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Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростатеОбщество 9 февраля, 13:21
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ВЛАДИМИР, 9 февраля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе на тепловом аэростате. Они провели в небе почти 51 час и планируют лететь еще около двух часов, сообщил ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов.
"Установлен новый абсолютный мировой рекорд. Действующий рекорд был 50 часов 38 мин, наши пилоты по времени приближаются к 51 часу и продолжают лететь, и мы рассчитываем, что еще час-два они продержатся в небе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что действующий мировой рекорд был побит в 12:13 мск.
По словам Оскара Конюхова, сейчас пилоты пролетают над Саратовской областью в сторону границы с Казахстаном. "Пилотам будет необходимо приземлиться до захода солнца и в случае, если возникнет угроза пересечения границы с Казахстаном", - уточнил он.
Федор Конюхов и Иван Меняйло вылетели на тепловом аэростате 7 февраля около 09:00 мск с аэродрома Южный в Ярославской области. Предыдущий абсолютный мировой рекорд был установлен японскими пилотами Митио Канда и Хирадзуки Такэдзава в 1997 году.
8 февраля пилоты побили национальный рекорд по длительности пребывания в воздухе теплового аэростата объемом оболочки 10 тыс. кубометров - 19 часов, установленный Федором Конюховым и Иваном Меняйло 15 марта 2015 года.
Предыдущий рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 4 тыс. кубометров - 32 часа 20 мин - был установлен Конюховым в январе 2016 года в небе над Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областями.