ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Останки русского защитника Франции будут захоронены в марте в военном некрополе. Как сообщил в интервью ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов, две страны вместе отдадут военные почести неизвестному солдату Русского экспедиционного корпуса.

"Местом его упокоения станет русское военное кладбище в Сент-Илер-ле-Гран, - сказал дипломат. - Французские коллеги предлагают провести там 22 марта мемориальную церемонию с участием представителей правительства, вооруженных сил Франции и властей региона".

Посол отметил, что французский историк Пьер Малиновский нашел близ Кормиси в департаменте Марна останки неизвестного героя атаки русских батальонов на немецкие позиции, развернутой в апреле 1917 года. "По фрагментам формы и снаряжения удалось определить его принадлежность к Русскому экспедиционному корпусу, - указал Орлов. - С согласия французских владельцев этой земли на месте гибели солдата исследователь установил российский флаг".

"Великая война", как называют Первую мировую во французской историографии, напомнил Орлов, стала тяжелейшим испытанием для двух союзников. Франция потеряла более 1,5 млн человек, а Россия - около 3 млн. Продвижение германских дивизий на Марне и под Верденом удалось сдержать во многом благодаря действиям русской армии на Восточном фронте.

Россия согласилась и с просьбой союзников усилить Западный фронт войсками Русского экспедиционного корпуса. "На западный фронт, - отметил посол, - наши солдаты прибыли в один из самых смертоносных моментов войны и действовали в критических ситуациях".