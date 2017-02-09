Туркомплекс за 22 млрд рублей построят на востоке Крыма

СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на ВенереКосмос 9 февраля, 15:04
Суд рассмотрит первые иски потерпевших по делу о теракте на Дубровке на 25 млн руб.Происшествия 9 февраля, 15:03
Парламент Башкирии рассмотрит законопроект о разрешении браков с 15 летВ стране 9 февраля, 15:03
Бах: Олимпиада в Пхенчхане даст Южной Корее возможность удивить мирСпорт 9 февраля, 15:03
Первый день Помпео: чего ожидать от визита главы ЦРУ в ТурциюМеждународная панорама 9 февраля, 15:00
Власенко: FINA подталкивает Россию к созданию Ассоциации водных видов спортаСпорт 9 февраля, 14:54
Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФАСпорт 9 февраля, 14:53
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее времяМеждународная панорама 9 февраля, 14:51
Чеферин: УЕФА будет претендовать минимум на 16 мест на ЧМ-2026Спорт 9 февраля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российский инвестор построит в курортном городе Феодосия на востоке Крыма туристско-рекреационный комплекс. Стоимость проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Инвестиционным проектом предусматривается строительство туристско-рекреационного комплекса "Межозерье", включающего в себя строительство гостиниц, многоквартирных домов, апартаментов и SPA-комплекса", - говорится в сообщении. Также в рамках реализации проекта планируется благоустройство пляжной зоны, отмечено в релизе.
Власти города подписали соглашение с компанией-инвестором, ее название не раскрывается. Согласно документу, инвестиции в проект превысят 22 млрд рублей, он будет реализован с 2017 по 2027 годы. В городской администрации добавили, что реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места в регионе, а также укрепит статус Феодосии, как курортного города.