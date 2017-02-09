Голодец и Васильева вручили премию правительства в области образования

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения наград лауреатам премии правительства Российской Федерации в области образования за 2016 год прошла в здании правительства России. Премии лауреатам вручили вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр образования и науки Ольга Васильева.

Вице-премьер вручила премии четырем авторским коллективам: Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологии за методику отбора и подготовку кадров в области информационных технологий; коллективу профессоров Психологического института Российской академии образования и МГУ за разработку изданий для системы высшего психолого- педагогического образования; сотрудникам Московского института электронной техники, МИФИ и ВШЭ за комплекс пособий "Физика, технология, приборы и схемы современной микро- и наноэлектроники"; а за цикл трудов об образовательных программ в области медицины награждены сотрудники Московского государственного медико- стоматологического университета имени Евдокимова, Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

"Эти четыре авторских коллектива объединяет одно обстоятельство, они подтверждают глобальную конкурентоспособность российской системы образования", - сказала Голодец.

Например, разработки сотрудников Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики позволили в шесть раз увеличить объемы экспорта образовательных услуг, сказала Голодец. "Для нас это особенно важно, это также очень серьезный вклад в экономику нашей страны и в развитие системы образования", подчеркнула она. Вице-премьер уточнила, что в рамках этой программы подготовлено 7 тысяч школьников из 20 стран, 1500 студентов из 72 стран мира, более 80% выпускников программ приняты на работу в ведущие компании мира. "Эта программа - серьезный путь к повышению признания российского образования", - отметила она.

Министр образования и науки, в свою очередь, вручила награды каждому отдельному участнику всех коллективов. Всего наград были удостоены 17 человек. "Уверена, что и в дальнейшем вы будете самыми активными участниками образовательного процесса, какими являетесь на сегодняшний день", - сказала Васильева, обращаясь к лауреатам. Она подчеркнула, что стране особенно необходимы "образованные, подготовленные кадры, которые будут профессионалами и будут тянуть наше будущее".

В 2016 году в конкурсе на соискание премии правительства участвовали ведущие коллективы и ученые страны - всего 99 авторских коллективов. В их числе - ученые и педагоги из Центрального, Сибирского, Северо- Западного, Приволжского, Южного, Уральского, Дальневосточного федеральных округов.