Законопроект о запрете на "позорящие" имена может быть рассмотрен Госдумой в конце февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Законопроект о введении запрета регистрировать в ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики может быть рассмотрен Госдумой в конце февраля. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников по итогам заседания рабочей группы по доработке инициативы.

"Думаю, рассмотрим в конце февраля в первом чтении", - сказал он.

В конце января проект закона, автором которого выступила сенатор Валентина Петренко, был рекомендован к принятию в первом чтению. Однако тогда члены профильного комитета признали, что инициатива нуждается в доработке. По замыслу автора необходимо внести в федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и запретить регистрацию "имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры".

Правительство поддерживает концепцию. "Есть предложения ввести запрет на присваивание "позорящих" имен, здесь необходимо разработать термин соответствующий, но подумать имеет смысл над этим, безусловно", - заявил на заседании рабочей группы представитель Минюста. Вместе с тем он предостерег от введения "широких критериев" и запретов на любое необычное имя. "Регулирование требуется, правительство это поддерживает, но к критериям нужно подходить очень осторожно", - добавили в Министерстве юстиции.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство не содержит нормы, обязывающие родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родительскими правами, отмечает сенатор.

В частности, Петренко приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, "среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав- Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен". "За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря- Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко", - отмечается в сопроводительных документах.