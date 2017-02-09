Директор Русского музея: "развод" в вопросе Исаакия должен проходить по-европейски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) должен решаться так, чтобы ни одна из сторон не пострадала. Такое мнение высказал журналистам директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

"Если "развод" необходим, это должно осуществляться на уровне европейских гуманитарных стандартов, при которых ни одна сторона не должна пострадать", - сказал Гусев, комментируя ситуацию вокруг передачи Исаакия.

"Мы стараемся выстраивать нормальные отношения (с РПЦ - прим. ТАСС), потому что, как мы говорили на встрече с патриархом, мы делаем одно дело - служим обществу. Кто-то служит светски, кто-то религиозно, но мы служим обществу, чтобы не было агрессии, не было террора", - директор музея.

По его мнению, Исаакиевский собор "был примером возможности сотрудничества: там шли службы ежедневно, параллельно шли экскурсии, проводилась реставрация".

Без спешки

Директор Русского музея предостерег от излишней спешки в процессе передачи собора.

"Не понимаю, для чего торопиться. Как раньше, в советское время, делали что-то к революционным праздникам, почему это сейчас надо делать к церковным праздникам? Лучше было бы не торопиться, выяснить все вопросы", - сказал Гусев.

По его мнению, решения требуют такие вопросы, как будущее музейного коллектива, экспонатов. "Я не могу сказать, что мне все равно, это наши коллеги", - подчеркнул он.

При этом глава Русского музея согласен с необходимостью возвращения церковного имущества РПЦ.

"В какие только ситуации ни попадали храмы после революции - в какие-то храмы вселялись лаборатории, и они пропитались ртутью, в каких-то были колонии для малолетних, мастерские. Естественно, их передавать, возвращать нужно, но есть другие ситуации... И музей, и церковь служат благому делу", - сказал Гусев.

Музей и церковь

В комплексе Государственного Русского музея нет объектов, которые в прошлом принадлежали церкви, однако вопрос взаимодействия с РПЦ для музея актуален, поскольку в его коллекции древнерусского искусства более 5 тысяч икон. Это одно из самых значительных собраний в мире.

Некоторые экспонаты находятся на ответственном хранении в действующих храмах: в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге три экспоната Русского музея, в том числе икона работы Карла Брюллова - запрестольный образ "Взятие Божией Матери на небо".

Исаакий - предмет споров

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.