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Минкультуры не поддерживает учреждение Дня патриотизма в день введения продэмбарго

Общество
9 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
По словам первого замминистра культуры Владимира Аристархова, патриотизм является неотъемлемым качеством цельной личности, но в стране есть другие памятные даты, которые способствуют его воспитанию
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не поддерживает введение нового праздника - Дня патриотизма, который предлагалось отмечать 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

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"По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим Министерство культуры РФ эту инициативу не поддерживает", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова.

По его словам, "патриотизм, безусловно, является неотъемлемым качеством нормальной, цельной и зрелой личности, однако в нашей стране есть целый ряд памятных дат и праздников, которые способствуют его воспитанию: 9 мая - День Победы, 23 февраля - День защитника Отечества, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства".

"Прежде, чем принимать решение об учреждении новой памятной даты, необходимо понять, что этот праздник может привнести по сравнению с уже существующими", - резюмировал он.

Ранее с инициативой установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, который подготовил также проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

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