В День всех влюбленных в библиотеках Москвы устроят свидания для желающих познакомиться

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Библиотеки Москвы приглашают жителей и гостей столицы, желающих встретить свою вторую половинку, прийти на первое свидание в читальные залы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. В День всех влюбленных, 14 февраля, городские читальни, подведомственные департаменту культуры, будут работать с 12:00 до 22:00 мск.

"В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки людей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. В преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия", - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ГКУК "Дирекция культурных центров" Владимир Владимиров.

По его словам, москвичей приглашают в городские читальни для знакомств, мероприятия ко Дню влюбленных будут проходить в более чем 20 библиотеках до 22 февраля.

В библиотеке № 122 имени Александра Грина на Волочаевской улице (ЮВАО) 10 февраля заработает почта Ассоль, современная интерпретация почты Джульетты в Вероне. Посетители смогут сделать валентинку своими руками, указать на ней электронный адрес своей второй половинки и опустить в почтовый ящик. Затем сотрудники библиотеки направят послания с помощью электронной рассылки адресатам.

В библиотеке № 146 на улице Генерала Белова (ЮАО) гости смогут принять участие в игре "Литературная любовь". Им предстоит ответить на вопросы о героях кинофильмов и мультфильмов и об их жизни. Выпить чаю, поделиться романтическими историями и узнать подробности об истории Дня святого Валентина можно будет в читальне № 3 имени Добролюбова на Новом Арбате (ЦАО).

В библиотеке №196 на Симферопольском бульваре (ЮЗАО) посетителей научат делать валентинки, используя технику оригами. В библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова на Сущёвской улице (ЦАО) для посетителей подготовили литературно-музыкальную композицию "Тристан и Изольда". В библиотеке № 180 (ЮЗАО) будут звучать стихотворения и романсы о любви.