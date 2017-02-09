МВД РФ: основные причины детских суицидов - несчастная любовь и ссоры с родителями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Основными причинами детских суицидов являются неразделенная любовь и ссоры с родителями, интернет стал причиной самоубийств подростков в менее 1% случаев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Проведенный анализ показал, что основными причинами, послужившими возникновению у подростков желания покончить жизнь самоубийством, явились неразделенная любовь - 30%, конфликты в семье - 29%, психические заболевания - 10%", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС. Также в ведомстве отметили, что дети кончают жизнь самоубийством из-за проблем в школе, ссор с друзьями, а также из желания привлечь к себе внимание. В МВД отметили, что самыми редкими причинами суицидов детей и подростков является употребление наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков - 1,5%, а влияние интернет-сайтов составляет 0,6%. "В 9,5% случаев причины не установлены", - уточнили в МВД.

Вместе с тем в министерстве признали, что в настоящее время особо актуальной становится проблема защиты детей от информации, распространяемой в так называемых закрытых группах, провоцирующих детей на суицид. В МВД напомнили, что подобные сайты блокирует Роскомнадзор.

"В соответствии со статьей 151 УК РФ расследование уголовных дел по статье "Доведение до самоубийства" осуществляется Следственным комитетом Российской Федерации. Сотрудниками территориальных органов МВД России в пределах компетенции осуществляется оперативное сопровождение уголовных дел, а именно установление контактов потерпевших в социальных сетях, их IP-адресов, администраторов, в том числе проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

В МВД напомнили, что в ноябре 2016 года заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой принято решение о создании рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди несовершеннолетних. В начале января были рассмотрены проекты федеральных законов, касающиеся введения административной и ужесточения уголовной ответственности за пропаганду суицидального поведения.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ предлагает выработать дополнительные меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в интернете. Он подчеркнул, что сегодня все большую опасность стали представлять собой "игры на выживание" или "игры на вымирание", организованные в интернете создателями так называемых групп смерти. "Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи", - подчеркнул председатель СК.