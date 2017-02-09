Участниками проекта "Чистая страна" станут 13 регионов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Участниками проекта "Чистая страна" в 2017 году станут 13 регионов, включая Московскую и Нижегородские области, Татарстан и Чечню. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Проект "Чистая страна" направлен на снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих наибольшие экологические риски.

"Глава Минприроды России Сергей Донской провел совещание с представителями 13 регионов Российской Федерации по вопросам подготовки к реализации приоритетного проекта "Чистая страна". В частности, участие в "Чистой стране" помимо Московской области и Республики Татарстан примут Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Смоленская, Тульская области, Карачаево-Черкесская Республика, республики Чечня, Чувашия, Кабардино-Балкария, Удмуртия", - говорится в сообщении.

Все эти регионы должны будут до середины февраля предоставить в Минприроды России утвержденные проектные решения, чтобы министерство выделило субсидии на реализацию проектов.

Кроме того, в 2017 году в этих пилотных регионах должен заработать механизм общественного контроля за свалками, что поможет ликвидировать незаконные мусорные полигоны.