Роскомнадзор взаимодействует с Instagram по удалению "суицидальных" хэштегов

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор взаимодействует с социальными сетями Facebook и Instagram по вопросу удаления "суицидальных" хэштегов. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее на сайте Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) появилась информация всплеске активности "суициальных" хэштегов в Instagram. Очередной всплеск активности "групп смерти" в социальных сетях произошел в январе этого года. По обращению РОЦИТ 6 февраля администрация "ВКонтакте" заблокировала и удалила прежние теги опасных групп. "Но теперь "игра" захватила пользователей Instagram с новыми отметками", - говорится в сообщении РОЦИТ.
"Действительно, начиная с прошлой недели, мы фиксируем с общественными организациями эскалацию новой волны распространения хэштегов, которые имеют отношения к играм со смертельным итогом", - сказал Ампелонский. Он отметил, что, по мнению экспертов, эти игры действительно могут подтолкнуть детей к самоубийству.
Представитель Роскомнадзора отметил, что ведомство "установило взаимодействие с администрацией Facebook, в том числе которая управляет Instagram". По его словам, соцсеть реагирует на требование по удалению контента в течение суток, тогда как, например, "Вконтакте" удаляет его в течение часа. "Но, тем не менее, они тоже реагируют и тоже удаляют по нашему запросу определенную информацию", - подчеркнул он.
По словам Ампелонского, Роскомнадзор давно взаимодействует с российскими соцсетями "Вконтакте", "Одноклассники", "Мой мир". "С ними у нас очень быстрая работа. Как только что-то появляется, оно моментально практически блокируется", - пояснил он.