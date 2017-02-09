В Нью-Йорке стартует Неделя высокой моды

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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодная Неделя высокой моды для женщин стартует в Нью-Йорке, перехватив эстафету у показов мужской одежды. В течение восьми дней в этом событии мировой фэшн-индустрии примут участие десятки известных и начинающих дизайнеров и стилистов, которые представят свои коллекции на предстоящий осенне-зимний сезон 2017-2018 годов.
Идеи новой коллекции корейского дизайнера Юны Ян (Yuna Yang), дебютировавшей на международных подиумах два года назад, вдохновлены маршами протестов против инициатив президента США Дональда Трампа. Кроме того, в коллекции молодого стилиста нашли отражение события вокруг объявленного в декабре прошлого года импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. По словам Ян, ее особо впечатлили масштабы и возможности объединения большого количества людей вокруг одной яркой идеи, что воплотилось в ее коллекции в символе "одной свечи", которую часто несут с собой протестующие.
Одежда корейского дизайнера, по ее собственным словам, создана для "смелой и бескомпромиссной женщины, которая не боится самовыражаться, но одновременно демонстрирует свою женственность и отстаивает убежденность, что любовь и красота спасет мир". Символ свечи отразился в декоре одежды в виде всполохов огней, игры тени и света, сочетании черного кружева и светлой ткани. Юна Ян подчеркивает, что основной мотив ее коллекции - это победа света над тьмой, но не уточняет, кого именно из политиков она относит на сторону тьмы. Коллекция корейского дизайнера будет представлена в субботу, 11 февраля.
Американский дизайнер индийского происхождения Бибу Мохапатра (Bibhu Mohapatra), одежду которого нередко носила бывшая первая леди США Мишель Обама, также делает ставку на роль женщин в обществе. Художник надеется, что эти идеи будут восприняты поклонницами моды не только на Западе, но и на Ближнем Востоке, благодаря чему границы культур расширятся и станут более прозрачными. Коллекция одноименной марки дизайнера будет представлена в Нью-Йорке 15 февраля.
Дизайнеры Дао-И Чоу и Максвелл Осборн выбрали в качестве основной идеи своей коллекции Нью-Йорк. Да-И Чоу недавно принимал участие в акции протеста в международном аэропорту имени Кеннеди, когда жители города выражали свое несогласие с решением федеральных властей не пускать в страну граждан из ряда мусульманских стран. "Нью-Йорк - город эмигрантов", считает дизайнер, подчеркивая, что его коллекция является результатом взаимопроникновения культур, "большого плавильного котла". Показ одежды дизайнеров пройдет в воскресенье, 12 февраля.
Эксперты в сфере моды считают, что многие коллекции будут вдохновлены элегантными образами первой леди Мелании Трамп и дочери президента Иванки Трамп. Кроме того, актуальными становятся брючные костюмы в стиле Хиллари Клинтон, а также хиджабы - в пику антимусульманской позиции нового президента.
Журналисты фэшн-индустрии также гадают, смогут ли Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Дерек Лэм (Derek Lam), публично отказавшиеся сотрудничать с Меланией Трамп по политическим мотивам, продемонстрировать свои убеждения в новых коллекциях. Дерек Лэм представит шоу в среду, 15 февраля, а показ Марка Джейкобса завершит Неделю в четверг, 16 февраля.
Впервые Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В настоящее время показы от ведущих дизайнеров организовываются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью-Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.