В Нью-Йорке стартует Неделя высокой моды

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодная Неделя высокой моды для женщин стартует в Нью-Йорке, перехватив эстафету у показов мужской одежды. В течение восьми дней в этом событии мировой фэшн-индустрии примут участие десятки известных и начинающих дизайнеров и стилистов, которые представят свои коллекции на предстоящий осенне-зимний сезон 2017-2018 годов.

Одежда для бескомпромиссных женщин

Идеи новой коллекции корейского дизайнера Юны Ян (Yuna Yang), дебютировавшей на международных подиумах два года назад, вдохновлены маршами протестов против инициатив президента США Дональда Трампа. Кроме того, в коллекции молодого стилиста нашли отражение события вокруг объявленного в декабре прошлого года импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. По словам Ян, ее особо впечатлили масштабы и возможности объединения большого количества людей вокруг одной яркой идеи, что воплотилось в ее коллекции в символе "одной свечи", которую часто несут с собой протестующие.

Одежда корейского дизайнера, по ее собственным словам, создана для "смелой и бескомпромиссной женщины, которая не боится самовыражаться, но одновременно демонстрирует свою женственность и отстаивает убежденность, что любовь и красота спасет мир". Символ свечи отразился в декоре одежды в виде всполохов огней, игры тени и света, сочетании черного кружева и светлой ткани. Юна Ян подчеркивает, что основной мотив ее коллекции - это победа света над тьмой, но не уточняет, кого именно из политиков она относит на сторону тьмы. Коллекция корейского дизайнера будет представлена в субботу, 11 февраля.

Мода как большой плавильный котел

Американский дизайнер индийского происхождения Бибу Мохапатра (Bibhu Mohapatra), одежду которого нередко носила бывшая первая леди США Мишель Обама, также делает ставку на роль женщин в обществе. Художник надеется, что эти идеи будут восприняты поклонницами моды не только на Западе, но и на Ближнем Востоке, благодаря чему границы культур расширятся и станут более прозрачными. Коллекция одноименной марки дизайнера будет представлена в Нью-Йорке 15 февраля.

Дизайнеры Дао-И Чоу и Максвелл Осборн выбрали в качестве основной идеи своей коллекции Нью-Йорк. Да-И Чоу недавно принимал участие в акции протеста в международном аэропорту имени Кеннеди, когда жители города выражали свое несогласие с решением федеральных властей не пускать в страну граждан из ряда мусульманских стран. "Нью-Йорк - город эмигрантов", считает дизайнер, подчеркивая, что его коллекция является результатом взаимопроникновения культур, "большого плавильного котла". Показ одежды дизайнеров пройдет в воскресенье, 12 февраля.

Образы Мелании Трамп и Хиллари Клинтон

Эксперты в сфере моды считают, что многие коллекции будут вдохновлены элегантными образами первой леди Мелании Трамп и дочери президента Иванки Трамп. Кроме того, актуальными становятся брючные костюмы в стиле Хиллари Клинтон, а также хиджабы - в пику антимусульманской позиции нового президента.

Журналисты фэшн-индустрии также гадают, смогут ли Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Дерек Лэм (Derek Lam), публично отказавшиеся сотрудничать с Меланией Трамп по политическим мотивам, продемонстрировать свои убеждения в новых коллекциях. Дерек Лэм представит шоу в среду, 15 февраля, а показ Марка Джейкобса завершит Неделю в четверг, 16 февраля.

Впервые Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В настоящее время показы от ведущих дизайнеров организовываются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью-Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.