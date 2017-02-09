"Нацимбио" предупредил Минздрав о риске дефицита вакцин из-за дополнительных проверок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Единственный поставщик и основной производитель вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) в России, компания "Нацимбио" (один из фармацевтических активов государственной корпорации "Ростех") предупредила Минздрав о возможном дефиците вакцин в случае принятия нового закона, увеличивающего срок процедуры контроля качества выпуска вакцин. Об этом говорится в письме генерального директора компании Марьям Хубиевой на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Разработанный Минздравом законопроект предлагает ввести посерийный государственный контроль качества выпуска вакцин. Эти меры позволят повысить экспортный потенциал Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива также влечет за собой дополнительные проверки в федеральной государственной лаборатории, полагают в "Нацимбио". Сейчас производители проверяют отдельные серии лекарств при помощи аккредитованных лабораторий.

"Принятие закона может обернуться серьезными последствиями для обеспечения страны вакцинами от опасных инфекционных заболеваний в необходимом объеме, а также негативно сказаться на деятельности производителей иммунобиологических препаратов (вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены) ", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы "Нацимбио".

Он также добавил, что в письме отражено общее мнение отечественных и иностранных производителей, локализующих производство вакцин в РФ, а также мнение профессиональных сообществ и ассоциаций.

В "Нацимбио" пояснили, что введение дополнительных проверок увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции. "Это особенно критично в условиях сжатых и точно установленных сроков поставок в рамках госконтрактов, а также в условиях, когда на рынке работают единицы производителей вакцин", - подчеркнул собеседник агентства.

Вдобавок проведение дополнительных проверок в федеральной лаборатории увеличит расходы производителя, а это, в свою очередь, приведет к росту себестоимости и снижению рентабельности производства.

В России цены на иммунобиологические препараты регулирует государство, поэтому компании не имеют право значительно их повышать. Так, например, себестоимость производства многих иммунобиологических препаратов остается выше тех цен, по которым они закупаются государством. Например, другой крупный поставщик вакцин для россиян, ФГУП "НПО "Микроген" в течение трех последних лет осуществляет поставки 11 лекарственных препаратов из 13 по ценам ниже себестоимости.

О компании

"Национальная иммунобиологическая компания" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги. Стратегия развития холдинга предусматривает выработку к 2020 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП на производственных мощностях предприятий, входящих в его структуру.