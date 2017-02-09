Марии Захаровой вручили грамоту Союза журналистов за открытость в работе со СМИ

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Руководитель департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила грамоту "Доверие" Союза журналистов России (СЖР) за открытость в работе со СМИ, верность делу и активную жизненную позицию. Церемония награждения лауреатов журналистской премии "Золотое перо" СЖР проходит в Центре международной торговли в Москве.
Как отметил председатель СЖР Всеволод Богданов, эта награда является знаком признания заслуг Захаровой перед всем журналистским сообществом. "Первая грамота "Доверие" была вручения Евгению Максимовичу Примакову", - напомнил он.
В свою очередь Мария Захарова отметила, что с большой осторожностью относится ко всяческим номинациях, но эта награда отработана на все 100%. "Большое спасибо за вашу высокую оценку. Это, на мой взгляд, все равно не подведение итогов, это кредит на будущее. Именно так я это и воспринимаю", - сказала Захарова.
"Я считаю, что то, как мы в нашем ведомстве выстроили работу на информационном направлении, - это чрезвычайно важно", - добавила представитель МИД.