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Премию "Золотое перо России" - высшую награду в области журналистики РФ - вручили в Москве

Общество
9 февраля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов прошла в Центре международной торговли в Москве в рамках XXV благотворительного бала прессы
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Имена обладателей высшей награды в области журналистки РФ - премии "Золотое перо России" - названы в Москве. Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов прошла в Центре международной торговли в Москве в рамках XXV благотворительного бала прессы.

Премия "Золотое перо России" учреждена Союзом журналистов России (СЖР). Среди обладателей премии этого года - автор и ведущий программы "Постскриптум" на ТВ Центре Алексей Пушков, первый заместитель главреда "Российской газеты" Юрий Лепский, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский, радиоведущая Маргарита Лянге и другие.

Обозреватель "Комсомольской правды" Галина Сапожникова получила награду за серию публикаций о жизни бывших государств Советского Союза, журналист газеты "Взгляд" (Калининград) Илья Стулов - за журналистские расследования последних лет, а обозреватель "Комсомольской правды" Ева Меркачева - за серию публикаций о защите прав подследственных и заключенных.

В различных номинациях

Награду "За верность профессии" вручили главным редакторам "Независимой газеты" Константину Ремчукову, газеты "Вольная Кубань" Виктору Ламейкину, "Вечерней Москвы" Александру Куприянову, газеты "Труд" Валерию Симонову, а также Николаю Зятькову, долгое время возглавлявшему "Аргументы и факты".

Звание "Легенда журналистики" за существенный профессиональный вклад в историю российской прессы присвоено главному редактору "Литературной газеты" Юрию Полякову и президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву.

Руководитель Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила грамоту "Доверие" за открытость в работе со СМИ, верность делу и активную жизненную позицию.

В номинации "Медиаменеджер года" премии удостоен главный редактор "Ленты.ру" Александр Белановский. За высокие творческие достижения в документальном кино награда вручена Николаю Ускову, снимающему документальное кино на телеканале "360", а также известному режиссеру- документалисту Алексею Погребному.

По словам председателя СЖР Всеволода Богданова, "особенный в этом году бал тем, что проходит накануне 100-летия Великой русской революции 1917 года - за это время произошли большие перемены, открытия в нашей стране и в мире, и в этом году принято решение, что в конце февраля - начале марта провести некие слушания о содержании, о контенте современной журналистики". "Мы предлагаем в течение 10 дней устроить некие бенефисы, прослушивания, обсуждения того, что произошло за последние десятилетия и поговорить о том, что мы оставляем будущему поколению журналистов", - сказал он.

По его словам, все, кто  отмечен этой наградой, - это заслуженные журналисты, внесшие значительный вклад в развитие журналистики.

На церемонии по традиции почтили память минутой молчания журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Посмертно премии Союза журналистов России присуждены Евгению Примакову и Геннадию Селезневу. "Это два мировых деятеля с большим авторитетом. Они оба оставили большой след в журналистике", - сказал председатель СЖР.

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