Fox: Опра Уинфри продала купленную за $88 млн картину Густава Климта за $150 млн

Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнамиСпорт 9 февраля, 22:16
Третьяк: вратарь Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочноСпорт 9 февраля, 22:12
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВМеждународная панорама 9 февраля, 22:08
СМИ: число раненых в результате теракта в Петах-Тикве выросло до восьмиМеждународная панорама 9 февраля, 21:48
Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 21:46
Киев направит $207 млн на закупку и модернизацию вооружения в 2017 годуМеждународная панорама 9 февраля, 21:37
Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезонаСпорт 9 февраля, 21:19
Третьяк: ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце мартаСпорт 9 февраля, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из самых известных телевизионных ведущих в США Опра Уинфри продемонстрировала деловую хватку, продав коллекционеру из Китая картину австрийского художника Густава Климта (1862-1918) за $150 млн. Она приобрела это полотно на аукционе дома Christie's за $87,9 млн в 2006 году, сообщил телеканал Fox News.
По его данным, речь идет о созданной в 1912 году картине "Портрет Адель Блох-Бауэр", изображающей супругу известного в Вене мецената. В 2014 году Уинфри анонимно предоставила полотно Музею современного искусства Нью-Йорка.
Портрет был обнаружен в числе произведений искусства, конфискованных нацистами у законных владельцев во время Второй мировой войны. В 2006 году картина была возвращена потомкам семьи Блох-Бауэр.
В декабре влиятельный журнал Forbes включил Уинфри в список самых богатых знаменитостей в США. Ведущая заняла почетное третье место с состоянием $2,8 млрд. Она уступила лишь автору легендарной саги "Звездные войны" Джорджу Лукасу ($4,6 млрд) и режиссеру Стивену Спилбергу ($3,7 млрд). Основным источником доходов Уинфри стала основанная ею компания Harpo Productions.
Удачно реализовав картину Климта, телеведущая провела первую крупную продажу принадлежащих ей произведений искусства.