Fox: Опра Уинфри продала купленную за $88 млн картину Густава Климта за $150 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из самых известных телевизионных ведущих в США Опра Уинфри продемонстрировала деловую хватку, продав коллекционеру из Китая картину австрийского художника Густава Климта (1862-1918) за $150 млн. Она приобрела это полотно на аукционе дома Christie's за $87,9 млн в 2006 году, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, речь идет о созданной в 1912 году картине "Портрет Адель Блох-Бауэр", изображающей супругу известного в Вене мецената. В 2014 году Уинфри анонимно предоставила полотно Музею современного искусства Нью-Йорка.

Портрет был обнаружен в числе произведений искусства, конфискованных нацистами у законных владельцев во время Второй мировой войны. В 2006 году картина была возвращена потомкам семьи Блох-Бауэр.

В декабре влиятельный журнал Forbes включил Уинфри в список самых богатых знаменитостей в США. Ведущая заняла почетное третье место с состоянием $2,8 млрд. Она уступила лишь автору легендарной саги "Звездные войны" Джорджу Лукасу ($4,6 млрд) и режиссеру Стивену Спилбергу ($3,7 млрд). Основным источником доходов Уинфри стала основанная ею компания Harpo Productions.

Удачно реализовав картину Климта, телеведущая провела первую крупную продажу принадлежащих ей произведений искусства.