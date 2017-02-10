Верховный муфтий Сирии надеется, что президент РФ и глава РПЦ скоро посетят Дамаск

ДАМАСК, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадретдин Хассун на встрече с депутатской группой Госдумы по связям с парламентом Сирии заявил, что победа над террористами близка. Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл смогут в скором времени посетить Дамаск и Алеппо.

"От имени всего народа, от имени нашей церкви и нашей мечети всем нашим братьям в России мы вам говорим, что находимся в преддверии победы. И надеемся, что скоро мы встретим господина патриарха и господина президента в Алеппо и Дамаске", - сказал муфтий, указав что их пригласят в Сирию "вместе отпраздновать победу".

Ахмад Бадретдин Хассун также провел встречу с российскими онкологами и пригласил врачей из России в Дамаск для оказания квалифицированной помощи местным жителям.

"Мы хотим, чтобы вы составили список врачей, которые хотят приехать в Сирию на 15 дней и оперировать здесь. Мы подготовим расписание и операционные", - сказал Бадреддин Хассун, обращаясь к врачам.

Ранее гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, академик РАН Андрей Каприн заявлял, что институт готов "направлять бригады врачей для хирургического лечения онкологических пациентов" в Сирии.

Кроме того он предложил патриарху Кириллу провести в России межрелигиозную конференцию с главами всех муфтиятов России.

Сирийский муфтий призвал российскую сторону уделять больше внимания ситуации в мечетях всех регионов России. "Прошу патриарха созвать духовную конференцию и собрать на ней всех муфтиев России, включая муфтиев Чечни, Дагестана, Татарстана, - сказал Бадретдин Хассун. - Прошу, чтобы провели одну конференцию с патриархом и он им сказал, что "вы берете ответственность в ваших мечетях".

В свою очередь присутствовавший на встрече игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока назвал хорошей идею "собрать межрелигиозную конференцию в России с участием как патриарха Московского и всея Руси, так и глав всех муфтиятов России". "И ваши сегодняшние предложения я обязательно донесу сегодня же ночью до Святейшего Патриарха", - заверил игумен Арсений.