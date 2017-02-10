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Fox: старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Общество
10 февраля, 4:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Теперь старейшей жительницей США стала 113-летняя Дэлфин Гибсон из штата Пенсильвания
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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

По его данным, Адель Данлап ушла из жизни в больнице неподалеку от города Флемингтон в ее родном штате Нью- Джерси.

Данлап, родившаяся в 1902 году в Ньюарке, до своего замужества работала учительницей, она воспитала троих детей. Супруг долгожительницы, работавший в страховой компании, скончался в 1963 году.

Еще при жизни Данлап признавалась, что не знает, как ей удалось дожить до столь преклонного возраста. Как рассказал ее сын Эрл, нельзя сказать, что Данлап вела слишком здоровый образ жизни. По его словам, мать не занималась спортом, "ела все, что захочет", иногда употребляла алкоголь и одно время была курильщицей, но бросила после первого сердечного приступа ее мужа.

Как заявили представители американской геронтологической службы Gerontology Research Group, теперь старейшей жительницей США считается 113-летняя Дэлфин Гибсон, проживающая в штате Пенсильвания.

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