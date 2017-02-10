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Мощи святых мучеников Киприана и Иустины прибывают из Одессы на Урал

Общество
10 февраля, 6:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, февраля. /ТАСС
Ковчег с мощами будет выставлен для поклонения в Храме-на-Крови до 15 февраля, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Ковчег с мощами святых Киприана и Иустины в пятницу прибывают в Храм-на-Крови в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Представители Екатеринбургской епархии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла привозят мощи святых мучеников Киприана и Иустинии. Ковчег из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря будет выставлен для поклонения в Храме-на-Крови до 15 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в 2005 году мощи этих святых были выставлены в московском Зачатьевском женском монастыре, в течение 10 дней поклониться им пришло 90 тыс. человек.

К помощи святых Киприану и Иустине "молитвенно прибегают для ограждения и защиты от всякой нечистой силы, которую могут наслать маги, гадалки и экстрасенсы", отметили в пресс-службе.

Епископ Киприан и игуменья Иустина жили во времена правления римского императора Декии в III веке, они пострадали во время гонения на христиан, были казнены.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Екатеринбург прибыла чудотворная икона - образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Введенского мужского монастыря Киева. Чудодейственный образ пробудет на Урале до конца февраля.

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