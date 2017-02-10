Епископ Антоний: православная община в Чехии растет, благодаря подворью РПЦ

ПРАГА, 10 февраля. /ТАСС/. Подворье Русской православной церкви (РПЦ), действующее при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в западночешском городе Карловы Вары, обеспечивает постоянный рост православной общины в Чехии. Об этом заявил в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС глава Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Богородский Антоний.

Владыка прибыл в республику с трехдневным рабочим визитом для посещения приходов РПЦ и встреч с руководством национального министерства культуры.

"В этом году исполняется 10 лет после регистрации подворья РПЦ в Чехии, - подчеркнул он. - Мой визит, по благословению святейшего патриарха, приурочен именно к этой дате. Петропавловский храм в Карловых Варах, при котором действует подворье, является одним из самых замечательных русских храмов в дальнем зарубежье".

Православная община в Чехии

Служение русских православных священников стало, по его словам, неотъемлемой частью православной духовности в Чехии. "Община наша здесь постоянно увеличивается. Происходят знаменательные события, такие как устройство полноценного большого вместительного русского православного храма святой Людмилы при посольстве РФ в Праге. Также было приобретено здание для нужд Петропавловского храма и нужд нашего духовно-культурного центра в Карловых Варах", - сказал владыка.

Епископ планирует обсудить "текущие вопросы приходской жизни и перспективы развития" с настоятелями храмов РПЦ в Чехии. Это несущие служение на чешской земле русские православные священники: настоятель Подворья РПЦ и Петропавловского храма в Карловых Варах протоиерей Николай Лищенюк и настоятель храма святой Людмилы в Праге протоиерей Владимир Абросимов. Владыка, кроме запланированных официальных переговоров, возглавит церковные службы и встретится с приходской паствой.

Приходы в дальнем зарубежье

Епископ Антоний, недавно возглавивший курирующее зарубежные приходы одно из самых значимых синодальных учреждений РПЦ, отметил особую значимость русских храмов в Чехии. "Поэтому один из моих первых визитов в этом новом качестве стал именно сюда", - подчеркнул он.

Глава Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям сообщил, что "у РПЦ насчитывается почти 900 приходов в дальнем зарубежье". Наибольшее количество расположено в Германии и Италии.

Наиболее динамично развивающаяся зарубежная епархия РПЦ

Владыка Антоний уже несколько лет является также управляющим приходами Московской патриархии в Италии.

"В Италии находится вторая по численности епархия РПЦ за рубежом. Это почти 70 приходов и их количество неуклонно растет. Это один из самых динамично развивающихся регионов с точки зрения нашего присутствия в Западной Европе. Прослужив пять лет в Италии в качестве настоятеля храма, я продолжаю заниматься нашими церковными делами на Апеннинах", - сказал епископ Богородский.