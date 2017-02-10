Суд Салехарда подтвердил законность отказа в проведении гей-парада

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оставил без удовлетворения жалобы ЛГБТ-общественников на отказ в проведении гей-парада в городе на Полярном круге, сообщили ТАСС в суде.
"Суд рассмотрел жалобу активистов на администрацию Салехарда из-за запрета на проведение гей-парада в городе. Суд оставил жалобу без удовлетворения", - уточнили в суде.
Ранее администрация Салехарда отказала в проведении данных массовых мероприятий, потому что они нарушают нормы закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Салехард - единственный город России, который расположен на Полярном круге.