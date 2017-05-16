Отдых в Крыму: как изменятся цены этим летом

Судя по всему, да. Рост придется прежде всего на самые популярные месяцы отдыха. "Цены на июль-август. По санаториям на Южном берегу Крыма цена увеличилась на 2,7%, в Западном Крыму на 4,4%. В малых отелях Южного берега цена повысилась на 6,4%", – заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий 16 мая на пресс-конференции в Симферополе.



Опрошенные ранее ТАСС туроператоры говорили, что рост цен будет чуть существеннее.

"Среднее повышение цен в этом году по сравнению с 2016 годом — до 10%. Есть, конечно, те объекты размещения, которые повышают цены и на 20%, но они обосновывают это тем, что переходят на тип питания "все включено", "шведский стол" и так далее", — рассказал ТАСС гендиректор компании "Мультитур" Дмитрий Шаров.