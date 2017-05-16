Отдых в Крыму: как изменятся цены этим летом

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Турпоток в Крым с начала года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил 16 мая министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий. По его словам в Крыму уже отдохнуло 595 тысяч человек.
ТАСС собрал мнения представителей турбизнеса и властей о том, сколько будет стоить отдых в Крыму этим летом, почему сокращается число туристов, удастся ли избежать повышения цен и выдержать конкуренцию с курортами Турции.
Судя по всему, да. Рост придется прежде всего на самые популярные месяцы отдыха. "Цены на июль-август. По санаториям на Южном берегу Крыма цена увеличилась на 2,7%, в Западном Крыму на 4,4%. В малых отелях Южного берега цена повысилась на 6,4%", – заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий 16 мая на пресс-конференции в Симферополе.
Опрошенные ранее ТАСС туроператоры говорили, что рост цен будет чуть существеннее.
"Среднее повышение цен в этом году по сравнению с 2016 годом — до 10%. Есть, конечно, те объекты размещения, которые повышают цены и на 20%, но они обосновывают это тем, что переходят на тип питания "все включено", "шведский стол" и так далее", — рассказал ТАСС гендиректор компании "Мультитур" Дмитрий Шаров.
Власти ведут по этому поводу диалог с владельцами гостиниц и санаториев.
"Мы считаем это (роста цен на отдых в Крыму. — Прим. ТАСС) неправильным, недопустимым, более того, мы просим туроператорское сообщество, владельцев гостиниц и средств размещения не только не повышать цены, а, исходя из увеличения конкуренции, подумать о снижении цен", — заявил еще накануне майских праздников Глава Ростуризма Олег Сафонов.
Диалог пошел на пользу.
"Мы не только стабилизировали ситуацию, но у нас есть примеры, когда цена уходит вниз. Те, кто четко среагировал на тенденции рынка, уже имеет практически стопроцентную заполняемость на летний курортный сезон. Я думаю, что количество таких объектов будет расти с каждым днем", – заявил 16 мая Сергей Стрельбицкий.
В Крыму в этом году увеличится число пляжей — по словам Стрельбицкого, их будет открыто 446, а в прошлом было лишь 367. Число общедоступных пляжей увеличится по сравнению с прошлым годом с 70 до 80%.
Еще в Крым станет проще и дешевле добраться. Этим летом значительно расширится география чартерных и регулярных рейсов: они будут летать на полуостров более чем из 30 российских городов.
При этом с 15 мая начала действовать программа субсидирования авиаперелетов в Крым. Льготные билеты могут купить граждане России младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, инвалиды детства II и III группы. Субсидии будут действовать на 36 российских авиарейсах. Продлится программа до 30 ноября.
Туристов, действительно, стало меньше, но ненамного. По состоянию на 12 марта, сообщил Сергей Стрельбицкий, турпоток в Крым сократился лишь на 2%. "Мы обслужили уже 595 тысяч туристов" — сказал он.
А по словам заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова, если смотреть отдельно на результаты майских праздников, то за этот период турпоток в Крым и вовсе возрос на 1-3%. В период майских праздников в Крыму отдохнуло порядка 163 тысяч человек, уточнил он.
Не подтвердились пессимистические прогнозы, которые звучали от некоторых экспертов в начале марта. Тогда, например, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) не исключали, что организованный турпоток в Крым в этом году может снизиться на величину до 15%.
Одним из главных — это точно. Именно Турцию выбрало около 40% туристов, которые на майские праздники ездили отдыхать за границу, сообщили в АТОР. "Укрепление рубля сделало возможным для многих туристов возвращение к привычному зарубежному отдыху. Вернувшаяся на рынок Турция, помимо прочего, предложила туристам крайне заманчивые цены в свой "низкий сезон", — объяснили этот факт эксперты организации.
Правда, здесь свою роль сыграла и погода. "Я не припомню, чтобы в мае была такая погода. Конечно, это вносит свои коррективы, поскольку люди едут, прежде всего, на крымское солнце, на море, едут купаться", — отметил Сергей Стрельбицкий.
На стороне Турции "играют" и туроператоры, зарабатывающие именно на выездном туризме, дал понять министр. "Достаточное количество туроператоров России заинтересованы, чтобы люди ехали отдыхать в Турцию, Египет и другие экзотические направления. Им нужно понимать, что мы сделаем все возможное, чтобы российский турист отдыхал в своей стране, а наш турпорток только увеличивался", — сказал Стрельбицкий на пресс-конференции 16 мая.
В то же время эксперты полагают, что хоть турецкие курорты и отнимут у Крыма часть туристов из-за дешевизны, но значительная часть россиян все же выберет крымское побережье из-за безопасности отдыха. "Турция сейчас делает привлекательные акции и скидки, они оттягивают, конечно, турпоток, но на российских курортах отдыхать все-таки безопаснее", — говорит Шаров.