Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Изгнавший змей и прославивший трилистник: что мы знаем о святом Патрике

Общество
16 марта, 13:53 UTC+3

Как прославился основатель и первый епископ ирландской христианской церкви – в материале ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Helen O’Neill

Святой Патрик внесен в православный церковный календарь — святцы. Это означает, что Церковь будет поминать его в определенные даты. В России, как и во всем мире, святого Патрика знают благодаря празднику, отмечающемуся 17 марта. На праздник принято одеваться в зеленое — один из цветов ирландского флага и цвет самой Ирландии. А главный символ торжества — трилистник.

1
Жизнь в миру

Мирское имя святого — Мэвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в зажиточной семье. В 16 лет его похитили и продали в рабство в Ирландию, где он в течение шести лет был пастухом. Ему удалось сбежать. После он жил в монастырях Галлии (современная Франция). Изучал богословие, получил сан дьякона и имя Патриций (Патрик).

2
Миссионерская деятельность

В 432 году Патрика отправили миссионером в Ирландию. За 30 лет он объехал большую часть страны и, по разным данным, обратил в новую веру 120 тыс. ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей. В отличие от галлов и некоторых других кельтских (а также германских) народов, население Ирландии перешло в христианство практически без сопротивления.

3
Лист клевера

Патрик проповедовал христианство с помощью трехпластинчатого листка белого клевера, священного цветка друидов (жрецы у многих кельтских народов, включая ирландцев). На его примере он объяснял ирландцам понятие Святой Троицы — одного из главных символов христианства: "Как три листа могут расти от одного стебля, так и бог может быть един в трех лицах".

Теперь трилистник — не только символ Дня святого Патрика, но и один из символов Ирландии. Его изображение есть на гербе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

4
Письменная литература

Святой Патрик, написавший на латинском языке автобиографию "Исповедь" (Confessio) и "Послание к Коротикусу" (Epistola ad Coroticum; Коротикус — предположительно, один из британских военачальников), считается также основоположником ирландской письменной литературы.

До христианизации острова она существовала только в устной форме. Первые ирландские религиозные гимны и жития святых появились в VI веке также на латыни.

5
Святой покровитель

Точная дата смерти Патрика не установлена, многие исследователи полагают, что он скончался 17 марта 461 года. Ирландцы признали его святым покровителем страны, однако Римско-католической церковью он канонизирован не был.

6
Изгоняющий змей

О святом сложено множество легенд, наиболее известная гласит об изгнании им с острова всех змей. По мнению историков, предание связано с тем, что Патрик, установив в стране христианство, изгнал кельтского бога плодородия Сернунноса, который изображался в виде змея. На самом деле змеи в Ирландии никогда не водились. Ученые объясняют этот факт тем, что в древности климат здесь был слишком холодным.

При подготовке материала использована информация "ТАСС-Досье" 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон по делу Скрипаля
2
Кабмин Украины готовится к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама