Изгнавший змей и прославивший трилистник: что мы знаем о святом Патрике

Святой Патрик внесен в православный церковный календарь — святцы. Это означает, что Церковь будет поминать его в определенные даты. В России, как и во всем мире, святого Патрика знают благодаря празднику, отмечающемуся 17 марта. На праздник принято одеваться в зеленое — один из цветов ирландского флага и цвет самой Ирландии. А главный символ торжества — трилистник.
Мирское имя святого — Мэвин Суккат. Он родился в конце IV века в Британии в зажиточной семье. В 16 лет его похитили и продали в рабство в Ирландию, где он в течение шести лет был пастухом. Ему удалось сбежать. После он жил в монастырях Галлии (современная Франция). Изучал богословие, получил сан дьякона и имя Патриций (Патрик).
В 432 году Патрика отправили миссионером в Ирландию. За 30 лет он объехал большую часть страны и, по разным данным, обратил в новую веру 120 тыс. ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей. В отличие от галлов и некоторых других кельтских (а также германских) народов, население Ирландии перешло в христианство практически без сопротивления.
Патрик проповедовал христианство с помощью трехпластинчатого листка белого клевера, священного цветка друидов (жрецы у многих кельтских народов, включая ирландцев). На его примере он объяснял ирландцам понятие Святой Троицы — одного из главных символов христианства: "Как три листа могут расти от одного стебля, так и бог может быть един в трех лицах".
Теперь трилистник — не только символ Дня святого Патрика, но и один из символов Ирландии. Его изображение есть на гербе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Святой Патрик, написавший на латинском языке автобиографию "Исповедь" (Confessio) и "Послание к Коротикусу" (Epistola ad Coroticum; Коротикус — предположительно, один из британских военачальников), считается также основоположником ирландской письменной литературы.
До христианизации острова она существовала только в устной форме. Первые ирландские религиозные гимны и жития святых появились в VI веке также на латыни.
Точная дата смерти Патрика не установлена, многие исследователи полагают, что он скончался 17 марта 461 года. Ирландцы признали его святым покровителем страны, однако Римско-католической церковью он канонизирован не был.
О святом сложено множество легенд, наиболее известная гласит об изгнании им с острова всех змей. По мнению историков, предание связано с тем, что Патрик, установив в стране христианство, изгнал кельтского бога плодородия Сернунноса, который изображался в виде змея. На самом деле змеи в Ирландии никогда не водились. Ученые объясняют этот факт тем, что в древности климат здесь был слишком холодным.
При подготовке материала использована информация "ТАСС-Досье"