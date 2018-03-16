Изгнавший змей и прославивший трилистник: что мы знаем о святом Патрике

Патрик проповедовал христианство с помощью трехпластинчатого листка белого клевера, священного цветка друидов (жрецы у многих кельтских народов, включая ирландцев). На его примере он объяснял ирландцам понятие Святой Троицы — одного из главных символов христианства: "Как три листа могут расти от одного стебля, так и бог может быть един в трех лицах".

Теперь трилистник — не только символ Дня святого Патрика, но и один из символов Ирландии. Его изображение есть на гербе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.