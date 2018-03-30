От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику

Согласно Евангелию, перед мученической кончиной Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю, встречая его как царя — с пальмовыми ветвями. Поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.

Однако православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим как Вербное воскресенье. В нашей стране именно это дерево является символом пробуждения к новой жизни, потому что первое оживает после зимы. В некоторых других странах также нашли замену пальме: в Италии праздник встречают с веточками оливковых деревьев, во Франции используют самшит, розмарин и лавр.

По традиции распустившиеся веточки вербы освящают на вечерней службе накануне праздника. Некоторые хранят их потом весь год, полагая, что они излечивают от болезней, охраняют дом и отгоняют нечистую силу.

Поскольку праздник приходится на пост, нельзя есть мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечку. В этот день к постному меню можно добавить рыбу и вино. Накануне праздника, в Лазареву субботу, вместо рыбы можно есть икру.