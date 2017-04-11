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В Шанхае состоялась Олимпиада по основам наук с участием школьников из Китая и России

Общество
11 апреля, 5:59 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
13-я Международная олимпиада по основам наук состоялась в Шанхае 10 апреля
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ШАНХАЙ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайские и российские школьники приняли участие в 13-й Международной олимпиаде по основам наук, которую провел в Шанхае "Дом учителя" Уральского федерального округа на базе Шанхайского торгово-промышленного колледжа иностранных языков.

Как рассказал ТАСС представитель организационного комитета Олимпиады Антон Колядин, данное мероприятие базирующийся в Екатеринбурге "Дом учителя" организует в Шанхае уже второй раз. В этом году участие в ней приняли 29 школьников из разных регионов России, а также 30 учащихся из Китая. На Олимпиаде были представлены все предметы, согласно российской школьной программе. Китайские школьники попробовали свои силы в трех дисциплинах: английский язык, математика и русский язык, как иностранный.

"Наша Олимпиада называется международной. Мы активно вовлекаем в этот процесс страны постсоветского пространства, есть партнеры в Европе, где основным для нас является Чехия", - рассказал Антон Колядин, добавив, что Международная олимпиада по основам наук также проходит в несколько этапов во всех регионах России.

"Дом учителя" делает все для того, чтобы эта Олимпиада способствовала развитию потенциала школьников как в России, так и за рубежом, помогала межкультурному обмену и дружбе народов", - добавил он.

13-я Международная олимпиада по основам наук состоялась в Шанхае 10 апреля, а 11 апреля в Шанхайском торгово-промышленном колледже иностранных языков прошла церемония награждения участников и победителей почетными грамотами.

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