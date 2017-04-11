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Российские нейрохирурги поделились опытом с коллегами в Сирии

Общество
11 апреля, 8:06 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 11, апреля. /ТАСС
Врачи из России учат сирийских коллег оказывать высокотехнологическую помощь и проводить восстановительное лечение
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АЛЕППО /Сирия/, 11 апреля. /ТАСС/. Российские нейрохирурги приняли участие во врачебном симпозиуме, прошедшем в Алеппо. Участники конференции поделились опытом оказания высокотехнологической помощи, а также проведения восстановительного лечения, сообщил журналистам майор медицинской службы, армейский нейрохирург Ринат Рушанов.

"Сирийская медицина находится в легком упадке ввиду миграции кадров в Европу с началом боевых действий. Сирийские врачи имеют большой опыт в лечении минно-взрывных травм, так как боевые действия идут седьмой год. А мы как узкопрофильные специалисты можем выполнять высокотехнологичные операции на любом этапе во всех направлениях", - рассказал Рушанов. В сирийских больницах он курирует самых сложных пациентов - тех, кто находится в коме, и тех, кому нужны сложные операции.

Как отмечалось на симпозиуме, сирийские врачи за годы войны приобрели колоссальный опыт в сфере военно-полевой медицины. Они привыкли к огромным потокам раненых, научились быстро спасать жизни. В свою очередь, российские нейрохирурги учат коллег делать так, чтобы люди после ранений не просто выживали, а полностью восстанавливали здоровье.

Варварство исламистов

Участников конференции потрясла история одного из их коллег - главврача провинции Ракка Джамаля аль-Аиса. Он и сам стал объектом издевательств боевиков, которым не понравилось, что среди его пациентов были люди, связанные с сирийскими властями. Когда Ракку уже захватили боевики-исламисты, доктора Джамаля вызвали к тяжело больному пациенту, но это оказалось ловушкой - доктор попал в плен к боевикам.

Исламисты расстреляли доктора в упор из автомата. Истекающего кровью врача волокли по улице, пока он не потерял сознание, потом бросили умирать в подворотне. Все снимали на камеру и позже выложили в интернет, чтобы запугать других. Но он чудом выжил, коллеги Джамаля на операционном столе извлекли из него семь пуль.

"Я хирург, но после ранения не могу практиковать. Рука перебита. Но мои знания и опыт я могу передать другим врачам. В том числе и молодым, которым предстоит поднимать медицину в нашей стране на прежний уровень", - говорит Джамаль аль-Аиса.

"К нам из восточных районов Сирии, в том числе из Ракки, поступают как пострадавшие от бомбардировок международной коалиции, так и от издевательств боевиков. Те, кому довелось пережить пытки", - свидетельствует главврач больницы в провинции Аль-Камышли Омар аль-Акуб.

До войны сирийская медицина считалась одной из лучших в мире. Ежегодно открывались десятки новых больниц, их оснащали новейшим медицинским оборудованием. С началом гражданской войны все изменилось - исламисты превращали клиники в склады боеприпасов, дорогостоящее оборудование разграбили. Сейчас же ситуация постепенно меняется - врачи начали возвращаться в освобождённые от боевиков города, многие больницы вновь открылись.

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