Создатели фильма "Время первых" подготовили урок астрономии для российских школьников

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Создатели фильма "Время первых" и команда программы "Учитель для России" подготовили урок астрономии для российских школьников. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении кинокомпании Bazelevs.
В День космонавтики, 12 апреля, "космос для российских школьников станет ближе: команда программы "Учитель для России" совместно с московским Музеем космонавтики и создателями фильма "Время первых" подготовили для российских школьников урок введения в астрономию", - отмечается в сообщении.
Цель урока, по данным инициаторов, - "познакомить современных школьников с истоками астрономии как науки и сформировать представление о покорении космоса как сложном процессе, происходившем на протяжении всей человеческой истории".
Видеозапись урока доступна на канале "Учитель для России" на YouTube.
Главным героем видеоурока стал первый человек, совершивший выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов. Космонавт в формате интервью увлекательно рассказывает детям о космосе, о том, как выглядит вселенная, которую он первым среди землян увидел во всей своей грандиозной красоте и необъятности.
История подвига Леонова легла в основу фильма "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева, запущенного в прокат 6 апреля.
Программа "Учитель для России" - российский общественный проект, привлекающий к преподаванию в школе молодых специалистов. На данный момент программа осуществляется более чем в 40 школах Московской, Калужской, Тамбовской и Воронежской областей, в рамках которой работают 116 молодых учителей.