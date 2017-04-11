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Архив политических документов в Петербурге открыл выставку к 95-летию пионерии

Общество
11 апреля, 18:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Организаторы выставки предлагают сравнить принципы и законы скаутов, пионеров и современных молодежных движений
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Петербургский архив политических документов представил на выставке к 95-летию основания пионерской организации редкие материалы об истории молодежных движений в России.

"Мы подготовили выставку "Взвейтесь кострами, синие ночи" по документам Центрального государственного архива историко-политических документов (ЦГАИПД) Санкт-Петербурга. У многих есть документы, которые связаны с нашим прошлым, с историей пионерской организации, но у нас их, наверное, больше всего. Многие экспонаты сегодня демонстрируются впервые", - сказал, открывая выставку, директор ЦГАИПД Владимир Тарадин. Он сообщил, что выставка редких документов дополнена предметами, которые предоставили другие учреждения и коллекционеры.

Галерея
19 фото
© Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС

Всем ребятам пример: какой опыт пионерии может пригодиться новой детской организации

Посетителям выставки напомнят, как выглядели пионерские значки, какова была символика красного галстука, из чего состояла форма пионервожатого 1980-х годов. На фотографиях показаны пионеры разных лет, их занятия, быт, отдых в пионерских лагерях. Отдельной темой проходят подвиги пионеров-героев, участников Великой Отечественной войны.

"Пионерия заняла свое особое место в государстве, где подрастающее поколение помогало взрослым строить новое общество. Через пионерскую организацию прошло не одно поколение ребят, которым прививались такие качества, как умение дружить, помогать друг другу, держать данное слово, трудиться, беречь природу, уважать старших, умение любить свою Родину и многие другие положительные качества", - отмечают создатели выставки.

Они предлагают сравнить принципы и законы скаутов, пионеров и современных молодежных движений. "На основе экспонируемых документов ЦГАИПД СПб можно проследить развитие пионерского движения, которое началось с зарождения предшественника пионерии - скаутизма, узнать о формировании и деятельности пионерской организации, о современных детских и молодежных организациях и движениях", - отмечают в архиве.

Выставка подготовлена при участии Санкт-Петербургского Дворца творчества юных (бывший Дворец пионеров) и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Она будет открыта для посетителей до 30 июня.

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