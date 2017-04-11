МЧС предупреждает о возможных ЧП из-за сильного ветра в Московском регионе

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в столице, который может стать причиной чрезвычайных происшествий.

"С 20:00 мск 11 апреля до 10:00 мск 12 апреля в Московском регионе ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Кроме того, во время усиления ветра возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, образование заторов и аварийных ситуаций на дорогах. Не исключен рост количества ДТП на аварийно-опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, а также увеличение количества случаев травматизма среди населения.

Спасатели рекомендуют быть аккуратными, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобили в гараж либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Такое же экстренное предупреждение распространило и Главное управление МЧС по Московской области.