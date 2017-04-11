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Медведев дал указания Минздраву сформировать приоритетные проекты по здравоохранению

Общество
11 апреля, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Проекты должны быть сформированы в соответствии с определенными показателями, в частности, продолжительность жизни должна к 2025 году достичь 76 лет
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указания Минздраву обеспечить формирование приоритетных проектов по здравоохранению до 30 июня 2017 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Указания даны во исполнение перечня поручений президента от 2 апреля 2017 года, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, отмечается на сайте правительства.

Проекты должны быть сформированы в соответствии с определенными показателями. В частности, ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 76 лет к 2025 году, средняя продолжительность здоровой жизни - до 66 лет. Ведомствам также поручено обеспечить снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, а смертности лиц трудоспособного возраста - до 380 на 100 тыс. населения.

Кроме того, к числу основных целевых показателей отнесены снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения, сокращение времени ожидания врача и увеличение времени приема врачом пациента, а также увеличение численности врачей.

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