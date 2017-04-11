Медведев дал указания Минздраву сформировать приоритетные проекты по здравоохранению

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указания Минздраву обеспечить формирование приоритетных проектов по здравоохранению до 30 июня 2017 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Указания даны во исполнение перечня поручений президента от 2 апреля 2017 года, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, отмечается на сайте правительства.
Проекты должны быть сформированы в соответствии с определенными показателями. В частности, ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 76 лет к 2025 году, средняя продолжительность здоровой жизни - до 66 лет. Ведомствам также поручено обеспечить снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, а смертности лиц трудоспособного возраста - до 380 на 100 тыс. населения.
Кроме того, к числу основных целевых показателей отнесены снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения, сокращение времени ожидания врача и увеличение времени приема врачом пациента, а также увеличение численности врачей.