Глава Минобрнауки откроет IV Московский международный салон образования

МОСКВА, 12 апреля./ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева примет в среду участие в открытии IV Московского международного салона образования (ММСО) - самой масштабной в стране выставке новых образовательных технологий и инновационных проектов.

"Глава Минобрнауки России Ольга Васильева примет участие в официальном открытии Салона и ознакомится с его экспозицией. Кроме того, министр проведет ряд деловых встреч с руководителями сфер образования зарубежных стран, в том числе Сирии", - сообщили в пресс-службе министерства.

В этом году в программу Салона, который пройдет с 12 по 15 апреля, включены более 400 мероприятий и более 1000 выступлений. "На четыре дня 75-й павильон ВДНХ станет местом встречи для всех, кто заинтересован в понимании тенденций современного образования. В мероприятии примут участие представители профессионального сообщества и государственных органов управления образованием, компаний, создающих и развивающих инфраструктуру образования и новейшие технологические решения для процесса обучения, а также для детей и их родителей", - отметили в оргкомитете мероприятия.

Акцент на коммуникации

Тема Салона 2017 года "Новая экосистема образования" делает акцент на развитии коммуникации всех участников процесса образования в России и за рубежом. Салон является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, подчеркивают организаторы.

"Молодые специалисты и представители старшего поколения узнают о доступных им образовательных возможностях, а специалисты по профориентации помогут школьникам и студентам определиться с образовательной и профессиональной траекторией. Родители узнают о возможностях детского образовательного отдыха, о лучших практиках школьного и дополнительного образования", - сказали в оргкомитете Салона.

Под патронатом ЮНЕСКО

В этом году Салон образования впервые пройдет под патронатом ЮНЕСКО, а центральным событием ММСО станет Министерский форум ЮНЕСКО "Образование как основа эффективной политики по формированию устойчивости детей и молодежи к идеям радикализма, экстремизма и насилия". Участие в нем примут около 25 министров образования. По словам директора исполнительной дирекции Салона Максима Казарновского, проведение подобного мероприятия - "особая гордость".

"Министры обсудят очень важные вопросы, связанные с ролью системы образования, формированием устойчивости обучающихся к радикальным идеологиям, экстремизму", - сообщил ранее журналистам заместитель главы Минобрнауки Вениамин Каганов.

Он подчеркнул, что эти проблемы характерны для очень многих стран. "Многие сейчас обеспокоены не только уровнем знаний и качеством образования, но и гражданской позицией, готовностью молодых людей, которые учатся в образовательных организациях к будущей жизни, сотрудничеству, правильному поведению и правильному настрою", - добавил он.