"Известия": Минздрав РФ предлагает лишить безработных бесплатных полисов ОМС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад Минздрава, имеющийся в распоряжении издания.

Представители Минздрава подтвердили "Известиям", что готовят соответствующий законопроект, отметив, что это инициатива ФОМСа. "Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы", - добавили в ведомстве.

Сейчас за детей, пенсионеров, зарегистрированных безработных, студентов и иных неработающих застрахованных лиц соответствующие взносы вносят субъекты РФ из своих бюджетных средств. Однако, подчеркивают в Минздраве, существует категория лиц трудоспособного возраста, которые занимаются трудовой деятельностью без оформления договоров: имея доход, они не платят отчисления в социальные фонды. Именно их коснутся новые поправки. Согласно предложенной норме, полис обязательного медицинского страхования определенной категории граждан будет признан недействительным.

Это не первая инициатива о введении платежа на ОМС с неработающего населения. В 2016 и 2015 годах подобные предложения обсуждались в Госдуме и профильных министерствах, однако устанавливающий подобную норму законопроект не был принят.