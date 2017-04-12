Хабаровчанину летчику Льву Липовичу, сражавшемуся в 4 войнах ХХ века, исполнилось 100 лет

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ХАБАРОВСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Легендарный летчик, участник четырех войн ХХ века, хабаровчанин Лев Липович отмечает в среду столетний юбилей. С этой датой ветерана утром поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"За Вашими плечами целый век - эпоха великих потрясений в истории России и всего мира, время героических свершений нашего народа. Всю свою жизнь Вы посвятили авиации. Когда наступал решающий час, всегда мужественно вставали на защиту Родины", - процитировали в пресс-службе слова, с которыми глава региона обратился к ветерану.
"Восхищаюсь вашей несгибаемой волей. Выражаю искреннюю признательность за бесценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы Отчизны", - сказал Шпорт. Со столетним юбилеем ветерана-долгожителя поздравил телеграммой президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.
Лев Борисович Липович - почетный гражданин Хабаровска, заслуженный ветеран, ведущий активную работу с молодежью. Он участник четырех войн ХХ века, это Финская кампания, Великая Отечественная война, война с милитаристской Японией и боевые действия в Корее.
На первую свою войну он попал сразу после призыва. Во время Второй мировой он совершил 135 боевых вылетов в качестве летчика-штурмана, доставляя в тыл врага на партизанскую территорию оружие и продовольствие. В 1945 году Лев Липович был штурманом полка, в звании капитана он отправился на Дальний Восток воевать с японскими агрессорами. Затем участвовал в военных операциях в Северной Корее, после чего остался жить в Хабаровске.
Летный опыт оказался востребованным и в мирное время. Более 28 лет Лев Липович проработал в гражданской авиации, в том числе флаг-штурманом первого класса на международных авиалиниях. За свою карьеру он успел освоить 14 типов самолетов.