Памятный крест установлен в Вишеграде в честь погибших русских добровольцев

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
Стржалковский: ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезонСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мемориал "Русский крест" торжественно открыт в городе Вишеград Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины) в память о русских добровольцах, погибших в Боснийской войне 1992-1995 годов. Об этом сообщило телекомпания РТРС.
"Открытие креста специально приурочено к 12 апреля, когда в РС празднуется День русского добровольца", - заявил председатель организации ветеранов Вишеграда Милисав Васич.
Пятиметровый крест из белого металла весом около 400 килограмм установлен на высоте Стари-Град, он будет возвышаться над городом и протекающей рекой Дриной. У подножия мемориала выбиты имена 37 погибших в Боснии и Герцеговине русских добровольцев.
Крест воздвигнут по инициативе Комитета по сохранению традиций освободительных войн при правительстве РС, ветеранской организации РС и Вишеграда с благословения настоятеля вишеградского храма.
На кладбище Мегдан в Вишеграде в среду, 12 апреля, отслужили панихиду по погибшим добровольцам из России. Представители общественных организаций возложили венки к памятнику погибшим добровольцам, который находится на городском кладбище.
Согласно данным правительства РС, в Боснийской войне 1992-1995 годов приняли участие около 700 русских добровольцев, 37 из них погибли. В окрестностях Вишеграда умерли семеро российских добровольцев.