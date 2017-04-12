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Памятный крест установлен в Вишеграде в честь погибших русских добровольцев

Общество
12 апреля, 15:02 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Пятиметровый мемориал из белого металла весом около 400 килограмм установлен на высоте Стари-Град
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БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мемориал "Русский крест" торжественно открыт в городе Вишеград Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины) в память о русских добровольцах, погибших в Боснийской войне 1992-1995 годов. Об этом сообщило телекомпания РТРС.

"Открытие креста специально приурочено к 12 апреля, когда в РС празднуется День русского добровольца", - заявил председатель организации ветеранов Вишеграда Милисав Васич.

Пятиметровый крест из белого металла весом около 400 килограмм установлен на высоте Стари-Град, он будет возвышаться над городом и протекающей рекой Дриной. У подножия мемориала выбиты имена 37 погибших в Боснии и Герцеговине русских добровольцев. 

Крест воздвигнут по инициативе Комитета по сохранению традиций освободительных войн при правительстве РС, ветеранской организации РС и Вишеграда с благословения настоятеля вишеградского храма. 

На кладбище Мегдан в Вишеграде в среду, 12 апреля, отслужили панихиду по погибшим добровольцам из России. Представители общественных организаций возложили венки к памятнику погибшим добровольцам, который находится на городском кладбище.

Согласно данным правительства РС, в Боснийской войне 1992-1995 годов приняли участие около 700 русских добровольцев, 37 из них погибли. В окрестностях Вишеграда умерли семеро российских добровольцев.

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