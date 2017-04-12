Госдума вводит обязанность для ж/д перевозчика обеспечивать посадку инвалидов на поезда

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, который обязывает не только владельца железнодорожной инфраструктуры, но и перевозчика обеспечивать посадку инвалидов в поезд и высадку из него. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" и "Справедливой России".

Изменения предусматривается внести в федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта РФ". В соответствии с действующими нормами, ответственность за посадку инвалидов в поезд возложена только на владельца инфраструктуры. Однако в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановок (на более чем 8 тыс.) нет персонала, который мог бы помочь сесть в поезд или выйти из него пассажирам с ограниченными возможностями.

Как правило, продажу билетов, контроль и охрану осуществляют работники перевозчика, и в результате регламентированную законодательством услугу по посадке и высадке инвалидов никто не оказывает, отмечают авторы в пояснительной записке. Об этом, по их словам, свидетельствуют поступающие жалобы, которые, как правило, направляют инвалиды, использующие кресла-коляски.

При этом нормативное расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой не позволяет инвалидам на креслах-колясках самостоятельно сесть в поезд. Если подвижной состав не оборудован посадочными устройствами, такие пассажиры не могут сесть в поезд или покинуть его. В этой ситуации, по словам разработчиков, из-за отсутствия ответственности перевозчик не проявляет заинтересованности в оборудовании подвижного состава посадочными устройствами.

"Законопроектом устанавливается обязанность перевозчика и владельца инфраструктуры ж/д транспорта обеспечивать посадку пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадку из него без взимания дополнительной платы при помощи работников перевозчика и владельца инфраструктуры и вспомогательных средств", - указывается в сопроводительных материалах.

Ко второму чтению были приняты поправки, согласно которым услуга по обеспечению посадки инвалидов в вагон и высадки из него предоставляется работниками перевозчика. Уточняется, что при посадке инвалидов с низкой железнодорожной платформы в вагон без подъемного механизма на вокзале работники перевозчика должны организовать посадку, а сотрудники владельца инфраструктуры - оказать содействие.

Высадка осуществляется в том же порядке. Как отмечал ранее глава профильного думского комитета Евгений Москвичев, поезда и электрички должны быть готовы к посадке и высадке пассажиров с ограниченными возможностями.