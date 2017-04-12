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Глава комитета Госдумы сообщил об отзыве законопроекта о полномочиях полицейских

Общество
12 апреля, 14:51 дата обновления: 12 апреля, 16:04 UTC+3
Законопроект направлен на дальнейшее обсуждение во фракцию и экспертный совет фракции "Единая Россия"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил ТАСС, что он и его первый заместитель Эрнест Валеев отозвали внесенный ими накануне резонансный законопроект о полномочиях полицейских для предварительного обсуждения во фракции "Единая Россия".

Законопроект отозван

"Законопроект отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции "Единая Россия", - сказал Пискарев.

Ранее вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил ТАСС, что единороссы не поддержат данную инициативу, поскольку она была внесена в Госдуму без обсуждения на фракции, и будут просить коллег отозвать ее.

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Он пояснил, что законопроекты, которые затрагивают интересы большого количества людей, должны обязательно обсуждаться перед внесением на рассмотрение парламента.

Законопроектом Пискарева и Валеева, помимо прочего, предлагается расширить право применения огнестрельного оружия полицейскими в толпе по аналогии с полномочиями сотрудников ФСБ и Росгвардии. Кроме того, вводится запрет для сотрудников полиции стрелять в женщин "с видимыми признаками беременности". В действующей редакции это уточнение отсутствует, полицейские не имеют права применять оружие в принципе в отношении женщин. Также планируется разрешить стражам порядка вскрывать автомашины граждан для спасения их жизни или для задержания заблокировавшегося преступника или пьяного водителя. 

Мнение эксперта

По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, то, что законопроект не рассматривался ни на фракции "Единой России", ни на экспертном совете, "противоречит новым практикам в работе Госдумы".

В документе, по его оценке, "много огрехов, эмоциональных решений, вроде возможности применения оружия при скоплении людей".

"Никто не говорит, что в современных условиях террористических угроз, когда грузовики в толпу врезаются, не нужно каким-то образом реагировать и думать о мерах безопасности для граждан", - подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС, при этом указав, что в этом вопросе "простых решений не может быть".

"Поэтому нужно серьезное обсуждение законопроекта экспертным сообществом, на экспертных советах, которые есть при каждом комитете, и в целом есть экспертный совет Госдумы. И нет необходимости подобным образом нарушать уже сложившуюся систему работы Думы VII созыва", - убежден Мартынов.

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