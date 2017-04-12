Скворцова: человека нельзя лишать права на полис ОМС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Право на бесплатную медицинскую помощь есть у россиянина с рождения, еще до того, как у него появится полис ОМС, и лишать его этого права нельзя. Об этом заявила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Изымать из системы ОМС, как бы ни вел себя человек... нельзя", - сказала Скворцова.

Министр напомнила, что ранее неоднократно в СМИ обсуждались предложения о том, чтобы исключить из ОМС курильщиков и злоупотребляющих алкоголем. Однако министр подчеркнула, что право на бесплатную медицинскую помощь является конституционным правом гражданина РФ.

"Наказывать государство может возвратными налогами и другими мерами... Но убирать из ОМС никого нельзя", - сказала министр.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав РФ разрабатывает законопроект, которым предусмотрено признание недействительным полиса ОМС некоторых граждан РФ. Речь идет в первую очередь о категории граждан, которые работают без оформления трудового договора, в этом случае страховые отчисления за них в фонд ОМС сейчас платит субъект РФ.

Однако официальный представителей Минздрава РФ Олег Салагай опроверг эти сведения, подчеркнув, что распространенная в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, "не соответствует действительности и является искажением позиции" Минздрава и Федерального фонда обязательного медстрахования.