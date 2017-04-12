Комитет Госдумы выступил против лишения неработающих и самозанятых полиса ОМС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья единоросс Дмитрий Морозов выступил категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и самозанятых граждан полиса ОМС и предостерег руководство Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования от непродуманных решений в части обязательного медстрахования. Так он прокомментировал публикации в СМИ о возможном лишении полиса ОМС некоторых категорий граждан.

"В комитет по охране здоровья официально такие законопроекты не поступали и не обсуждались", - подчеркнул Морозов. "Вместе с тем комитет категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и самозанятых граждан полиса ОМС", - подтвердил он, напомнив, что это противоречит Конституции РФ.

Законопроекты на обсуждении

Глава комитета обратил внимание, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещены два законопроекта, подготовленные Минздравом России, которые вносят изменения в законодательство РФ об обязательном медицинском страховании и касаются лиц, застрахованных по ОМС. Один из них касается прежде всего военнослужащих и приравненных к ним граждан, которые не входят в перечень лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, но имеют на руках полисы ОМС и пользуются одновременно и ведомственной, и муниципальной медициной.

"При этом субъекты РФ несут бремя дополнительных расходов по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, о чем неоднократно говорилось на заседаниях Госдумы при обсуждении бюджета Федерального фонда ОМС", - сказал Морозов. По его словам, этот законопроект предлагает признавать полис ОМС недействительным в трех случаях: при переходе гражданина в категорию военнослужащих, смерти застрахованного лица и изменения гражданства РФ. Также устанавливаются правовые основания для контроля за сдачей недействительных полисов. "Мы считаем эти изменения в законодательство обоснованными", - заявил парламентарий.

Второй законопроект касается самозанятых граждан - нянь, сиделок, репетиторов, помощников по хозяйству, продолжил глава думского комитета. Он напомнил, что в ноябре 2016 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми доходы этих наемных работников в виде выплат (вознаграждений), полученных в 2017-2018 гг., освобождаются от налога на доходы физических лиц при двух условиях: уведомлении налогового органа об осуществлении или прекращении деятельности по оказанию услуг другому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд, а также если сам наемный работник не привлекает других наемных работников для оказания указанных услуг.

"Теперь соответствующие изменения подготовлены в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" в статью 10 "Застрахованные лица", - пояснил Морозов. При этом законопроектом устанавливается, что в течение 2017-2018 гг. уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование таких наемных работников будут осуществлять субъекты РФ так же, как за неработающее население.

"Затем они сами будут уплачивать налоги и страховые взносы, что соответствует поручениям президента РФ о "выведении из тени самозанятых" граждан", - указал депутат. "Этот законопроект не затрагивает права таких категорий неработающих граждан, как мамы, занятые уходом за ребенком после трех лет, или трудоспособные граждане, занятые уходом за инвалидами и престарелыми", - заверил парламентарий.

"Комитет по охране здоровья всегда будет отстаивать их интересы, право иметь полис ОМС и получать по нему медицинскую помощь бесплатно, как это сейчас гарантировано законодательством", - подтвердил глава комитета. "В то же время Минздраву и ФОМС необходимо более тщательно прорабатывать свои документы и их информационное освещение, чтобы избежать социальной напряженности", - призвал он.