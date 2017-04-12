Комитет Госдумы выступил против лишения неработающих и самозанятых полиса ОМС

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья единоросс Дмитрий Морозов выступил категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и самозанятых граждан полиса ОМС и предостерег руководство Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования от непродуманных решений в части обязательного медстрахования. Так он прокомментировал публикации в СМИ о возможном лишении полиса ОМС некоторых категорий граждан.
"В комитет по охране здоровья официально такие законопроекты не поступали и не обсуждались", - подчеркнул Морозов. "Вместе с тем комитет категорически против лишения каких-либо категорий неработающих и самозанятых граждан полиса ОМС", - подтвердил он, напомнив, что это противоречит Конституции РФ.
Глава комитета обратил внимание, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещены два законопроекта, подготовленные Минздравом России, которые вносят изменения в законодательство РФ об обязательном медицинском страховании и касаются лиц, застрахованных по ОМС. Один из них касается прежде всего военнослужащих и приравненных к ним граждан, которые не входят в перечень лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, но имеют на руках полисы ОМС и пользуются одновременно и ведомственной, и муниципальной медициной.
"При этом субъекты РФ несут бремя дополнительных расходов по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, о чем неоднократно говорилось на заседаниях Госдумы при обсуждении бюджета Федерального фонда ОМС", - сказал Морозов. По его словам, этот законопроект предлагает признавать полис ОМС недействительным в трех случаях: при переходе гражданина в категорию военнослужащих, смерти застрахованного лица и изменения гражданства РФ. Также устанавливаются правовые основания для контроля за сдачей недействительных полисов. "Мы считаем эти изменения в законодательство обоснованными", - заявил парламентарий.
Второй законопроект касается самозанятых граждан - нянь, сиделок, репетиторов, помощников по хозяйству, продолжил глава думского комитета. Он напомнил, что в ноябре 2016 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми доходы этих наемных работников в виде выплат (вознаграждений), полученных в 2017-2018 гг., освобождаются от налога на доходы физических лиц при двух условиях: уведомлении налогового органа об осуществлении или прекращении деятельности по оказанию услуг другому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд, а также если сам наемный работник не привлекает других наемных работников для оказания указанных услуг.
"Теперь соответствующие изменения подготовлены в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ" в статью 10 "Застрахованные лица", - пояснил Морозов. При этом законопроектом устанавливается, что в течение 2017-2018 гг. уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование таких наемных работников будут осуществлять субъекты РФ так же, как за неработающее население.
"Затем они сами будут уплачивать налоги и страховые взносы, что соответствует поручениям президента РФ о "выведении из тени самозанятых" граждан", - указал депутат. "Этот законопроект не затрагивает права таких категорий неработающих граждан, как мамы, занятые уходом за ребенком после трех лет, или трудоспособные граждане, занятые уходом за инвалидами и престарелыми", - заверил парламентарий.
"Комитет по охране здоровья всегда будет отстаивать их интересы, право иметь полис ОМС и получать по нему медицинскую помощь бесплатно, как это сейчас гарантировано законодательством", - подтвердил глава комитета. "В то же время Минздраву и ФОМС необходимо более тщательно прорабатывать свои документы и их информационное освещение, чтобы избежать социальной напряженности", - призвал он.