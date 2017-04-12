Путин подарил Силуанову сборник сочинений министра финансов царской России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил министра финансов Антона Силуанова, которому исполнилось 54 года, с днем рождения и подарил ему собрание сочинений министра финансов царской России Сергея Витте. Свой подарок президент вручил перед началом встречи с членами правительства.

"У нашего коллеги сегодня день рождения, - сказал Путин. - Антон Германович, это собрание сочинений Сергея Юльевича Витте, министра финансов. Он был еще дипломатом и другие должности занимал".

Нынешний глава Минфина родился в День космонавтики, поэтому глава государства воспользовался случаем, чтобы поздравить правительство и с этим праздником. "Мы всегда с интересом смотрим на работу отрасли, которая отмечает свой профессиональный праздник сегодня, - добавил российский лидер. - Это не отраслевой праздник, он без всякого сомнения всенародный имеет характер. Это - День космонавтики".

Путин уже неоднократно делал оригинальные подарки. Так, министру спорта Виталию Мутко, который продемонстрировал оригинальное знание английского языка, президент преподнес русско-английский разговорник, актрисе Алисе Фрейндлих, сыгравшей в фильме "Соломенная шляпка", - соответствующий головной убор. А артист Геннадий Хазанов, прославившийся благодаря номеру о кулинарном техникуме, получил от главы государства кулинарную книгу. Главе Счетной палаты Татьяне Голиковой на день рождения глава государства преподнес гоголевского "Ревизора" 1936 года издания, а полпреду - вице-премьеру Юрию Трутневу - выпущенную самиздатом книгу Владимира Высоцкого, одно из стихотворений которого напомнило главе государства эпизод на переговорах Трутнева. Министру иностранных дел Сергею Лаврову глава государства дарил на день рождения сборник стихов Федора Тютчева, который долгие годы отдал дипломатической службе.